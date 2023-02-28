Demirtaş'tan Erdoğan'a 'helallik' yanıtı: Hiç utanmıyorsun, helal olsun be!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman’da ‘helallik’ istemesine tepki gösteren Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş "Hiç utanmıyorsun. Helal olsun be!!!" dedi.

Demirtaş'tan Erdoğan'a 'helallik' yanıtı: Hiç utanmıyorsun, helal olsun be!

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Adıyaman ziyareti sırasında depremin ilk günlerinde müdahale etmekte gecikilmesine ilişkin “Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava şartları, hasar gören alt yapının getirdiği zorluklar gibi sebeplerle maalesef ilk birkaç gün Adıyaman’da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum” sözlerine sosyal medya hesabından paylaştığı gönderiyle yanıt verdi.

Demirtaş paylaşımına, "Ben sana helal olsun (!) diyorum Erdoğan. 100 bin insanın ölümünden sorumlusun ve bırak istifa etmeyi, halen aday olmayı düşünüyorsun. Hiç utanmıyorsun. Helal olsun be!!! #helaletmiyorum" ifadelerini yazdı.

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