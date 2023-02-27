Davutoğlu’ndan Erdoğan’a ‘helallik’ yanıtı: Enkaz altında kalanlar son nefesinde sana hakkını helal etti mi?

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Adıyaman ziyareti sırasında depremin ilk günlerinde müdahale etmekte gecikilmesine ilişkin “Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava şartları, hasar gören alt yapının getirdiği zorluklar gibi sebeplerle maalesef ilk birkaç gün Adıyaman’da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum” sözlerine sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile yanıt verdi.

“Sayın Erdoğan depremden yirmi bir gün sonra bugün, Adıyamanlılardan helallik istemişsin. Duyunca hüzünle ve hayretle izledim” diyen Davutoğlu, “Biliyorsun helallik kişiseldir, kolektif değildir” diye konuştu. Afet bölgesinde yaşadıklarını aktaran Davutoğlu, “Ben depremin dördüncü günü, bütün geceyi Adıyaman'da geçirdim, oradaki feryatları dinledim. Gece saat birde torunlarının enkazının başında "Torunumun sesini dün geceye kadar duydum" diyen dedeleri gördüm. Madencileri gördüm bir bebeği çıkarmak için çabalayan ve "Keşke daha önce gelebilseydik!" diyen” ifadelerini kullanan Davutoğlu şöyle devam etti:

SEN DE BİLİYORSUN BU AFETİ DAHA İYİ GÖĞÜSLEYEBİLİRDİK

“Şimdi çıkmış mazeret üreterek altyapı yetersizlikleri, soğuk iklim diyerek bu gecikmenin bedelini iklime, şartlara bağlıyorsun. Evet büyük bir afet yaşadık ama sen de çok iyi biliyorsun ki bu afeti dahi çok daha iyi şekilde göğüsleyebilirdik”