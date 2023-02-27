TİP, Erdoğan ve diğer yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu

TİP, depremlerde ölüm, yaralanma, yıkımlar ve ihmalkarlıklar nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar, Kızılay, AFAD yetkilileri ve diğer tüm sorumlular hakkında suç duyurusu yaptı.

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TİP, Erdoğan ve diğer yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Maraş depremlerini mahkemeye taşıdı. 

TİP’in sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu açıklama yapıldı: “Partimiz adına Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan ölüm, yaralanma, yıkımlar, ihmalkarlıklar ve benzeri hukuksuzlukların sorumlusu olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; Bakanlar, Türk Kızılay Derneği, T.C. İçişleri Bakanlığına bağlı AFAD yetkilileri ile sürecin birinci elden tüm sorumluları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Asrın davasının iddianamesine bir ek niteliğindeki bu suç duyurusunu kamuoyuna saygılarımızla sunarız.” 

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