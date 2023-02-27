AFAD'ın yıllar önce başlattığı kampanya neydi? Kızılay'a kan bağışında cihatçılar şüphesi

“Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti” şimdiki adıyla “Kızılay”, 1868 tarihinde kuruldu. İlk büyük sınavını Osmanlı-Rus Savaşı’nda veren Kızılay, gerek cephe hattında gerekse cephe gerisinde yaralı ve hasta bakımında büyük bir başarı gösterdi.

Kızılay kurulduğu ilk günlerden ta ki AKP dönemine kadar, salgın hastalıklar, depremler, afetler ve savaşlarda elinden geleni yaptı. Çanakkale Savaşı da bunlardan biriydi…

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün Kızılay ile tanışması da Trablusgarp Savaşı’nda oldu. Trablusgarp-Derne’de görev yaparken 16 Ocak 1912’de çatışmalar esnasında gözünden yara alan Atatürk, Hilal-i Ahmer (Kızılay) Hastanesi’nde tedavi oldu. Atatürk, Milli Mücadele sırasında ve sonrasında Hilal-i Ahmer Cemiyetlerini sık sık ziyaret etti. Çalışmalarını takip ve teşvik etti. Cumhuriyet döneminde de vatandaşların Hilal-i Ahmer Cemiyetine üye olmasını istedi. 1935 yılında ise Atatürk’ün isteğiyle Hilal-i Ahmer Cemiyeti “Kızılay” adını aldı. O günden bu yana Kızılay, tüm dünyanın takip ettiği, yardımlarını hissettiği bir kuruluş oldu.

ERDOĞANLARIN VAKFINA MİLYONLARCA DOLAR AKTARDI

AKP döneminde ise tüm kurumlar gibi Kızılay da talan edildi. Milyonların yardımlarıyla büyüyen Kızılay, ballı maaşların dağıtıldığı, ailelerin çöreklendiği bir kuruma dönüştü. Öyle ki Kızılay Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu TÜRGEV ve Ensar’ın yurtdışındaki ortak vakfı TÜRKEN’e 8 milyon dolar aktaran bir yer haline geldi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde ise ilk günlerde, Kızılay’ın bölgeye yeterli yardımı yapamaması tartışma konusu oldu. Dahası ise Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel’in gündeme getirdiği Kızılay’ın çadır sattığı gerçeğiydi. Kızılay’ın, milyonlarca depremzedenin evsiz kaldığı günlerde Ahbap’a, 46 milyon lira değerinde 2 bin 50 adet çadır sattığı ortaya çıktı.

Kızılay’ın skandalları bundan ibaret değildi. AKP ile içi boşaltılan ve rant kapısı haline gelen Kızılay, Suriye’de cihatçıları da besledi. Kızılay geçmişte, Türkiye’deki depremzedeler için Ahbap’a çadır satarken, cihatçılara çadır, battaniye ve gıda yardımı yaptı. Cumhuriyet’ten Miyase İlknur ise bugünkü haberinde, Kızılay’ın, cihatçıların üssü İdlib’e çadır ve yardım göndermek için depremin vurduğu Hatay’da iki yıl önce lojistik deposu kurduğundan bahsetti.

Kızılay’ın yaptıkları sadece bundan ibaret de değildi…

AFAD'IN BAŞLATTIĞI "KAN" BAĞIŞLARI DA CİHATÇILARA MI GİTTİ?

2018 yılında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesine “Zeytin dalı Harekatı” başlattı. Harekatta Suriye’deki cihatçı grup ÖSO da yer aldı. Cihatçı ÖSO mensupları ayrıca Libya’da da kullanıldı.

Herakatın devam ettiği günlerde ise Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkan Yardımcısı Abdurrahman Mustafa, Kızılay ve AFAD’ın kendilerine yardım ettiğini, bölgede çalıştıklarını, Ankara tarafından da destek aldıklarını ifade etti.

Bu süreçte AFAD birçok ildeki örgütlenmeleri tarafından "Bugün kanımızla gerekirse canımızla" kampanyası başlattı. AFAD personelleri birçok ilde Kızılay’a kan bağışında bulundu. Tüm bu gelişmeler akıllara “Kızılay’ın topladığı kanlar; çadırlar ve gıda yardımları gibi cihatçılara mı gitti” sorusunu getirdi…

ÖZDAĞ, GEÇMİŞİ HATIRLATTI

Suriye’de cihatçıların faaliyetlerini geçmişte sık sık gündeme getiren Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, iktidarın bu süreçte ÖSO’yu desteklediğine dikkat çekerek Kızılay’ın da skandallara imza attığını söyledi.

Atatürk’ün adını koyduğu, Milli Mücadele sırasında etkin rol oynayan, yurttaşların yardımlarıyla büyüyen Kızılay, çadırları cihatçılara verdikleri gibi yurttaşın bağışladığı kanı da mı dağıttı?