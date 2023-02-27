Hükümet istifa diyenleri hedef alan Alaattin Çakıcı'ya Kılıçdaroğlu'ndan jet yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ülkücü mafya lideri Alaattin Çakıcı'ya "Depremde canla başla mücadele eden gençlerden mi yanasınız, yoksa sosyal medyadan tehdit mesajları yayınlayanlardan mı?" diyerek yanıt verdi.

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Hükümet istifa diyenleri hedef alan Alaattin Çakıcı'ya Kılıçdaroğlu'ndan jet yanıt

Kahramanmaraş depremindeki iktidarın yetersizliği sonrası başlayan hükümet istifa seslerini tahammül edemeyen iktidar, çareyi mafya liderlerinde bulmuş; ülkücü mafya lideri Alaattin Çakıcı, 'Hükümet İstifa' sloganı atanları tehdit etmişti. 

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KILIÇDAROĞLU'NDAN JET YANIT 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Çakıcı'ya yanıt verdi. 

"Türk milletini, gençlerimizi hiçbir illegal oluşumun tehdit etmesine izin vermeyiz" diyen Kılıçdaroğlu, "Herkesin safı netleşsin. Depremde canla başla mücadele eden gençlerden mi yanasınız, yoksa sosyal medyadan tehdit mesajları yayınlayanlardan mı?" ifadelerini kullandı. 

"HERKES OLMASI GEREKTİĞİ YERE GİDECEK"

Kılıçdaroğlu açıklamasını, "Beşli Çeteler, mafyalar, çantacılar, rantçılar… İnanın hiç fark etmez, hiç! Hepinizle hesabımız var. Şimdi oturun bana tehdit mektupları yazın. Herkes olması gerektiği yere gidecek, bu da benim sözüm olsun" diyerek tamamladı. 

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