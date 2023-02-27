Tanju Özcan, kendisine şişe fırlatan AKP’li meclis üyesi Çınar’dan şikâyetçi oldu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendisine su şişesi fırlatan AKP Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar'dan şikâyetçi oldu. Özcan, çarşamba yapılacak belediye meclisi toplantıda Çınar'ı önce "özür dilemeye", ardından da "istifa" etmeye davet edeceğini söyledi.

Bolu Belediyesi'nin geçen hafta salı yapılan belediye meclis toplantısında, depremzedelere yardım konusu görüşüldüğü sırada tartışma yaşanmıştı. AKP'li Çınar, "Depremin üzerinden siyaset yapıyorsun ahlaksız adam" deyince Özcan, "bana 'ahlaksız' diyemezsin" karşılığını vermişti. Çınar'ın, "pisliksin sen" sözleri üzerine ise Özcan, "Hacer Hanım, bu laflar sana çok yakışıyor" diye konuşmuştu. Çınar, salondan çıktığı sırada, yöneldiği kürsünün üzerinde bulunan su dolu pet bardağı alıp, Özcan'a atmaya çalışmıştı. Kürsünün önünde bulunanlar ise Çınar'a engel olmuştu.

"BU YAPTIĞI AFFEDEBİLİR BİR ŞEY DEĞİL"

Toplantının ertesi günü yeniden deprem bölgesine giden Özcan, çalışmalara katıldı. Bölgeden dönen Özcan, avukatı aracılığıyla Çınar hakkında şikâyetçi olduğunu söyledi. Savcılığa başvurduklarını belirten Özcan, "Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar'ın bu yaptığı affedilebilir gibi bir şey değil. Avukatım aracılığıyla 'kamu görevlisine hakaret, saldırmak, görevi sırasında hakarete maruz bırakmak' gibi suçlamalarla Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdum. İnşallah yargı hızlı bir şekilde örnek olması açısından hızlı bir karar verir" dedi.

“İSTİFAYA DAVET EDECEĞİM”

Özcan, çarşamba gerçekleştirilecek toplantıda Çınar'ı istifaya davet edeceğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Üstelik o atılan maddeleri, yapılan hakareti şahsıma algılamıyorum. Ben seçilmiş Bolu Belediye Başkanıyım. Bolu halkının iradesine yapılmıştır her şeyden önce. O yüzden herkes diline, üslubuna dikkat etsin, özellikle kadınlar. Yeri gelince, 'biz anneyiz' demeyi biliyorsun. Bir anneye yakışıyor mu bu sözler? O yüzden belediye meclis toplantısı olacak çarşamba günü Hacer Çınar'ı önce özür dilemeye davet edeceğim, sonra da istifa etmeye davet edeceğim. Çünkü onun gibi insanlar, bu görevlere maalesef bu dilleriyle layık değiller."