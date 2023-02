Öğrenci örgütleri: 'Üniversiteden vazgeçmiyoruz, yüz yüze eğitim koşulları sağlansın'

İzmir'de gençlik örgütlerinin çağrısıyla bir araya gelen öğrenciler, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından uzaktan eğitim kararı verilmesini protesto etti.

Bornova Küçükpark'ta toplanan öğrenciler, "Tüm öğrencilerin yüz yüze eğitim koşulları sağlansın" yazılı pankart açarak, "Kader değil bu bir katliam", "AKP elini üniversiteden çek" ve "Eğitim hakkımız gasp edilemez" sloganları attı. Grup adına açıklama yapan Elif Küçükakgül, milyonlarca insanın depremden etkilendiğini, on binlercesinin de hayatını kaybettiğini söyledi.

"HEM DEPREMZEDELERİ HEM DE ÖĞRENCİLERİ MAĞDUR EDEN BİR KARAR"

Gazete Duvar'dan Cihan Başakçıoğlu'nun haberine göre, "AKP’nin, iktidara geldiğinden bu yana yürüttüğü rant ve talan siyaseti, depremde yaşanan yıkımın önünü açtı" diyen Küçükakgül, yıllardır yandaş müteahhitlere peşkeş çekilen alanlarla, yandaş şirketlere verilen imar izinleriyle, çıkartılan imar aflarıyla mezardan evler inşa edildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıkılan binaların çoğunun 1999 öncesi yapıldığı yönündeki iddialarına karşılık istatistiksel verilerin bu iddiayı çürüttüğünü söyleyen Küçükakgül, depremin ardından yaşanan hak gaspları ve mağduriyetlere dikkat çekti.

Tüm mağduriyet ve hak gasplarının üzerine evleri yıkılan depremzedelerin farklı şehirlerdeki KYK yurtlarına yerleştirileceği ve üniversitelerin online eğitime geçirileceğinin açıklandığını söyleyen Küçükakgül, "Halihazırda üniversitelilerin barınması için yetersiz ve niteliksiz olan KYK yurtlarına evleri yıkılmış ya da ağır hasar almış depremzedeler yerleştirilmeye başlandı. Kararla beraber, yurtlarda kalan öğrenciler eşyaları çöp poşetlerine doldurularak bir gecede yurtlardan atıldı. Milyonlarca boş konut, otel ve misafirhane gibi konaklama alanı varken, depremzedeler için niteliksiz ve yetersiz KYK yurtları tahsis edildi. Bu karar hem depremzedeleri hem de yurtlarda kalan üniversitelileri mağdur eden bir karardır" dedi.

"YÜZ YÜZE EĞİTİM KOŞULLARI ACİLEN SAĞLANMALI"

Üniversitelerin uzaktan eğitime geçme kararının ise iktidarın yine yönetememe halinin ortaya çıkardığı başka bir mağduriyet olduğunu vurgulayan Küçükakgül, uzaktan eğitimin üniversiteliler arasındaki fırsat eşitsizliğini daha da büyüten ve eğitime nitelikli erişimin önüne ket vuran bir uygulama olduğunu söyledi. Yüz yüze eğitim koşullarının sağlanması gerektiğinin altını çizen Küçükakgül, son olarak şunları kaydetti:

"Buradan bir kez daha söylüyoruz: İktidarın yaşanan her krizde farklı bahanelerle üniversiteler üzerinde uyguladığı baskı ve sindirme politikalarını kabul etmiyoruz. Bizler yaşanan bu yıkımın, binlerce insanın enkaz altında kalmasının, yüzlercesinin donarak ölmesinin kader olmadığını; AKP iktidarının her geçen gün yükselttiği rant ve talan siyasetinin bir sonucu olduğunu biliyoruz. Bundan sonraki süreçte kampüslerimizde, sokaklarda, mahkeme salonlarında depremde yitirdiğimiz her bir insanımızın hesabını sormak üzere bir arada olacağız. Buradan bir kez daha her öğrenci için yüz yüze eğitim koşullarının acilen sağlanması talebini büyütüyoruz, üniversiteden vazgeçmiyoruz"