Kılıçdaroğlu'ndan 'Erbakan' anması

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kendi sosyal medya hesabından Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ı ölümünün 12. yılında yaptığı paylaşımla andı.

Kılıçdaroğlu'ndan 'Erbakan' anması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendi sosyal medya hesabından Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ı ölümünün 12. yılında yaptığı paylaşımla andı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında, “Yaşamını vakfettiği Milli Görüş hareketinin lideri, eski Başbakanlarımızdan değerli siyaset ve devlet insanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı vefatının 12. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

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