Kulislerden sızanlar: Kılıçdaroğlu çok rahattı, Akşener'den net bir yanıt gelmedi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili olarak kulislerden yeni bilgiler edinildi. Buna göre ana muhalefet partisi lideri 'çok rahattı.' Ayrıca Akşener'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili net bir gelmediği öğrenildi.

Kulislerden sızanlar: Kılıçdaroğlu çok rahattı, Akşener'den net bir yanıt gelmedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iki parti arasındaki karşılıklı açıklamalar ve cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili tartışmalar sürerken bir araya geldi. Görüşmenin 'olumlu geçtiği ve çoğu pürüzün giderildiği' söylenirken, adaylık konusunun ise 2 Mart’ta yapılacak altılı masa zirvesinde netleşeceği belirtildi.

Söz konusu zirve öncesi kulisler de hareketlendi. Akşener'in 'kazanacak aday' ve 'masa noter değil' açıklamalarını yinelemesi, CHP ve İYİ Parti arasında gerilime neden olmuştu. 

Hafta sonu toplanan CHP grubu sonrası açıklama yapan grup başkanvekili Özgür Özel, "Arkadaşlarımızın tamamına yakını söz hakkını kullandı. Aday belirleme noktasında metin üzerinde ortaklaştılar. Aslında metinde bulmayacağınız bir isim üzerinde de ortaklaştılar" dedi. CHP kaynakları, bu ismin Kılıçdaroğlu olduğunu iletti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da "Ana muhalefet partisi lideri elbette cumhurbaşkanı olmayı arzu eder. Bunu tabii olarak karşılarım" demişti. Yaşanan bu gelişmelerden sonra Kılıçdaroğlu ile Akşener dün sabah kahvaltıda bir araya geldi.

NET YANIT VERMEDİ

Cumhuriyet gazetesinden Sarp Sağkal'ın haberine göre toplantıda iki lider, partiler arasındaki pürüzleri büyük oranda giderdi.

Ana muhalefet partisi liderinin de toplantıyla ilgili partisinin merkez yürütme kurulu üyelerine "Gayet olumlu geçti" değerlendirmesini yaptığı belirtilirken, Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ile ilgili Akşener'den 'net bir yanıtın gelmediği' de iddia edildi.

Masadaki diğer partilerin Kılıçdaroğlu’nun adaylığıyla ilgili bir itirazının olmadığı belirtiliyor. Toplantıda iki lider ve partiler arasındaki pürüzlerin büyük oranda giderildiği belirtiliyor.

2 MART'TA ADAYLIK KONUŞULACAK

İYİ Parti kurmayları, Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına net olarak "Tamam" dediği iddiasının 'gerçeği yansıtmadığını' söylüyorlar. Genel olarak partilerin kurmayları adayın 2 Mart’ta, altılı masa toplantısında görüşüleceğini vurgulayarak "2 Mart’ta adaylık konuşulacaktır. Toplantı sonrası paylaşılacak bildiride de adayın açıklanacağı tarih ilan edilebilir. Bu tarihte de aday için bir tanıtım toplantısı yapılır" bilgisini paylaştılar

Bu nedenle perşembe günü yapılacak ve cumhurbaşkanı adayının konuşulacağı 6’lı masa toplantısında, Kılıçdaroğlu’nun adının da masaya gelmesi bekleniyor. Ancak bu noktada İYİ Parti’nin nasıl bir tavır takınacağı ise merak konusu. Bu arada İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Ziyaret sonrası adaylık konusuna ilişkin asılsız haberler ve “pazarlık” iddiaları asla gerçeği yansıtmamaktadır. Millet İttifakı 2 Mart toplantısına ilan edilen ilkeler çerçevesinde kararlı şekilde hazırlanmaktadır" ifadesini kullandı.

'GENEL BAŞKAN ÇOK RAHATTI'

Buna ek olarak Sözcü yazarı Aytunç Erkin de bir kurmayın Kılıçdaroğlu için "Genel başkan çok rahattı" değerlendirmesinde bulunduğunu aktardı. 

Yine gazetecinin paylaştığına göre Akşener'in hafta sonu İstanbul'da 'dinlendiği' ve süreci tahlil etmek için kimseyle fazla temas kurmadığı gelen bilgiler arasında.

İYİ Parti'nin 2 Mart toplantısı öncesinde Genel İdare Kurulu toplantısında da bu konuyu detaylı bir şekilde masaya yatıracağı, Altılı Masa toplantısının ardından 3 ve 4 Mart'ta il başkanları ile belediye başkanlarının Akşener'le görüşeceği iddia edildi.

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