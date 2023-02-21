CHP'li Candan Yüceer: Doğanşehir'de çadır var duş yok; tuvalet var su yok

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkım ile karşılaşan Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde depremzedelerin koşulları hakkında incelemelerde bulunan CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, depremzedelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması konusunda hala sorunlar olduğunu açıkladı.

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta art arda meydana gelen depremler Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır , Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana ve Elazığ'da yıkıma neden oldu. Depremler nedeniyle can kaybı 42 bin 310'a yükselirken afet öncesi ihmaller ve afete müdahaledeki eksiklikler tepki çekiyor. Depremin 16'ncı gününde depremzedelerin temel ihtiyaçlarının karşılanamıyor olması ise yaşanan tabloyu gözler önüne seriyor. 

"ÇADIR VAR DUŞ YOK, TUVALET VAR SU YOK"

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’nın Doğanşehir İlçesi’nde, Topraktepe Mahallesi’ni ziyaret etti.

CHP'li Candan Yüceer, bölgeyi ziyareti hakkında yaptığı açıklamada depremin ardından geçen 16 güne rağmen sorunların devam ettiğini ifade ettiğini ifade etti. Yüceer, "Depremin 16’ıncı gününde ciddi sıkıntılar devam ediyor. Çadır kurulmuş ama çadır var duş yok, tuvalet yok; tuvalet var su yok" diye konuştu.

 Depremde ağır hasar alan mahallede incelemelerde bulunan Dr. Yüceer, şunları söyledi:

“Malatya Doğanşehir, depremden en çok etkilenen bölgelerden birisi. Özellikle Erkenek, Topraktepe’de çok sayıda bina yıkıldı. Topraktepe’de 11 kişi hayatını kaybetti. Bunlardan ikisi maalesef yanarak yaşamını yitirdi. Her yerde olduğu gibi burada da enkaz arama kurtarma çalışmaları çok geç başlamış. Şu an çadır kentleri gezdik. 18 tane çadır kurulmuş ama çadır var duş yok, tuvalet yok; tuvalet var su yok. Depremin 16’ıncı gününde ciddi sıkıntılar devam ediyor.

“BARINMA, ISINMA, GIDA, HİJYEN PROBLEMİ HALA DEVAM EDİYOR”

Topraktepe’de bütün mahalleyi gezdik, hemen hemen yıkılmamış ev yok. Yıkılmayan evler de çok ağır hasarlı. Yardım bekliyorlar, duş istiyorlar. Ayaklarında ayakkabılar yok, evlerine girmeye korkuyorlar. Bu mahallede enkaz sayısı fazla dolayısıyla barınma problemi, ısınma problemi, gıda problemi, hijyen problemi hala devam ediyor. Yaralarımızı sarmamız lazım. Ama öncellikle ders almamız, önlem almamız lazım. Bunu hep söylüyoruz. Bu enkazı kaldırabilmek hiç kolay değil, bu hale gelmemesi lazım binaların. Bizim için güvenli barınabileceğimiz, yaşayabileceğimiz yaşam alanları olmalı. Bunun için de gerçekten, en önemlisi ders çıkarmak, önlem almak lazım.”

 

Kaynak: ANKA

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