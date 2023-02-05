Mansur Yavaş 'erik dalı' oynadı, Meral Akşener tempo tuttu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kavaklıdere'deki bir otelde düzenlenen Mehtap Beker ile Berkay İpek'in düğün törenine katıldı.

Akşener'in yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın da şahitlik ettiği nikahı Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen kıydı.

"MUTLULUĞUNUZUN BİR ÖMÜR SÜRMESİNİ DİLİYORUM"

Belediye Başkanı Taşdelen, nikahı kıydıktan sonra "Aile birliğiniz de şu andan itibaren resmen kurulmuş oldu. Mutluluğunuzun bir ömür sürmesini diliyorum. Size ormanlar kadar büyük sevgi, çiçekler kadar güzel çocuklar diliyorum." diye konuştu.

"13. CUMHURBAŞKANI MİLLET İTTİFAKI'NIN CUMHURBAŞKANI OLACAKTIR"

Akşener de yeni çifte mutluluk dileyerek, şunları söyledi: "Şimdi üç belediye başkanımız burada. Fethi Başkan, Mansur Başkan, Alper Başkan. Bugün burada yüzlerimiz gülerek bu çifti evlendiriyorsak ve '13. cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı olacaktır' hüküm cümlesini kurabiliyorsak bunu, bu arkadaşlarımızın yaptığı hizmetlere borçluyuz. Onlar güzel hizmetler yaptıkları için, 13. cumhurbaşkanı inşallah ben kalpten inanıyorum, Millet İttifakı'nın aday gösterdiği kişi olacak."

Davetlilerle bir süre sohbet eden Akşener, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

MANSUR YAVAŞ, ERİK DALI OYNADI

Düğünde, Ankara'nın en çok dinlenilenler şarkıları arasında yer alan "Erik Dalı" parçasının çalınmasıyla birlikte düğün masasından kalkan Mansur Yavaş, sahneye çıkarak oyun oynadı. Masada bulunan Akşener de, Yavaş'a alkış ile ritim tuttu.

"ÇOCUK SAYISINA KARIŞMIYORUZ AMA NASIL YETİŞTİRİDİĞİNE KARIŞIYORUZ"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu düğünlerdeki 3 çocuk tavsiyesine göndermede bulundu. Meral Akşener'in sözleri şöyle oldu:

Kız bizim ama, genellikle damatlara acırım ben. Çok şahitlik yaptım. Genellikle şöyle bir şey oluyor: Damat iyiyse kız annesi çok mutlu. Oğlan annesi genellikle siniri bozuk. Kız babası, damat iyi kötü fark etmez; gözleri hüzünlü, ağlamak üzere… Delikanlının babası acayip mutlu, sinir bozacak kadar mutlu oluyor. Bu arada gelin basıyor ya ağaya, acıdığını düşünüyor anne. Ama sonuçta, bir şey daha var. Çocuklarınız oluyor ve siz unutuluyorsunuz. Torun sevgisi, anneleri babaları bir araya getiriyor. Ben sizin çok mutlu olacağınıza eminim. Oğlum… Sabır, sevgi, saygı gibi üç ‘s’den bahsedeceğim… Çocuk sayısına karışmıyoruz. Ama nasıl yetiştirileceğine karışıyoruz. Öyle bir durumumuz var. Ben bu aile cüzdanını elbette kızımıza vereceğim. Ailenin başı kadın oluyor genellikle.