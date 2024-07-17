Wanda Nara ile Mauro Icardi aşkı bitti! Wanda Nara İhanet İddialarına Yanıt Verdi

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ve 2 kızının annesi Wanda Nara ile boşanmaları gündemden düşmüyor. Ünlü çiftin ayrılmalarının arkasında üçüncü kişilerin olduğu iddia edilmesine karşı Nara daha fazla sessiz kalamadı. İşte Wanda Nara’nın açıklaması…

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Wanda Nara ile Mauro Icardi aşkı bitti! Wanda Nara İhanet İddialarına Yanıt Verdi - Resim: 1

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kariyerinin yanı sıra eşi Wanda Nara ile sık sık gündeme geliyor. Icardi’nin menajerliğini de Nara geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden boşanacaklarını açıklamıştı. Wanda Nara açıklamasında 'Mauro ile aile olmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullanmıştı.

'GECE KULÜBÜNDE GÖRÜLDÜLER' İDDİASI

Wanda Nara ile Icardi'nin arasına üçüncü kişilerin girdiği iddia edildi. Wanda Nara'nın bir zamanlar Icardi’nin kendisini aldattığı China Suarez'in eski sevgilisi L-Gante ile bir gece kulübünde birlikte görüntülenmesi de ihanet iddialarını beraberinde getirdi. boşanmalarıyla ilgili çıkan ihanet iddialarını yalanlayıp "üçüncü şahıslar yok" diyen Wanda Nara yöneltilen bir soruya daha yanıtsız kalamadı.

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