Küf Kokusu Hazal Kaya ile Ev Sahibini Kanlı Bıçaklı Yaptı: Taraflar Mahkemelik Oldu, Dava İstinafa Uzadı

Ünlü oyuncu Hazal Kaya’nın davalık olduğu ev sahibi Doç. Dr. Başaran Ruhet Genç ile anlaşmazlığının konu alındığı davada yeni bir gelişme yaşandı. İstinaf Mahkemesi, Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği manevi tazminat ret kararını onadı.

Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu eşi olan Ali Atay ile nişanlı olduğu dönemde annesi ve nişanlısıyla birlikte yaşamak için Göktürk Ormanı içerisinde bulunan, Doç. Dr. Başaran Ruhet Genç’in evini kiralamak istemiş, iddiaya göre, sonrasında evde ağır küf kokusu fark eden oyuncu durumu ev sahibine bildirdi ancak ev sahibi Doç. Dr. Başaran Ruhet Genç, durumu kabul etmeyerek sözleşmeyi iptal etti.