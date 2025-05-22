Shakira Konserinde Virüs Paniği! On Binlerce Kişi Karantinaya Alınabilir

Konsere katılanlarla ilgili olarak henüz yeni bir vaka bildirilmedi ancak semptomların 6 Haziran'a kadar ortaya çıkabileceği belirtildi. Bu nedenle konser katılımcılarının semptomlara karşı dikkatli olmaları ve sağlık kurumlarıyla iletişimde kalmaları istendi.