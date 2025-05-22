Shakira Konserinde Virüs Paniği! On Binlerce Kişi Karantinaya Alınabilir
Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın konserinde, global bir krize yol açabilecek bir olay yaşandı. Konsere kızamık hastası bir kişinin katıldığı tespit edildi. Yetkililer, etkinliğe katılan 82 binden fazla kişinin virüse maruz kalmış olabileceği uyarısında bulundu. Kızamık hastalığına yakalananlarda semptomların, 6 Haziran'da görülebileceği belirtildi.
Kaynak: NTV
Latin müziğinin yıldızı Shakira, 7 yıl aradan sonra çıkardığı Las Mujeres Ya No Lloran (Kadınlar Artık Ağlamıyor) albümünün turnesi kapsamında geçtiğimiz hafta New Jersey’de sahne aldı.
MetLife Stadyumu’nda gerçekleşen konserde on binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşatan Shakira'nın konseri, sağlık uyarısıyla gündeme geldi.
ON BİNLERCE KİŞİ RİSK ALTINDA
New Jersey Sağlık Departmanı (NJDOH), konsere katılan eyalet dışı bir kişide kızamık tespit edildiğini ve hastanın bulaştırıcı evrede olduğunu duyurdu. Yetkililer, stadyumda bulunan binlerce kişinin virüse maruz kalmış olabileceğini belirtti.
Konsere katılanlarla ilgili olarak henüz yeni bir vaka bildirilmedi ancak semptomların 6 Haziran'a kadar ortaya çıkabileceği belirtildi. Bu nedenle konser katılımcılarının semptomlara karşı dikkatli olmaları ve sağlık kurumlarıyla iletişimde kalmaları istendi.