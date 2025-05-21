Eşi, Çocukları Alıp Kaçtı: Mücevher Tasarımcısından Skandal Şantaj İddiası
Mücevher tasarımcısı Hasan Tuluk, iki çocuğunun yasa dışı yollarla Belçika’ya götürüldüğünü iddia ederek hem Türkiye’de hem de Belçika’da hukuk mücadelesi başlattı. Tuluk, eşinin kendisinden çocuklar için 2 milyon euro istediğini ifade etti.
Kaynak: Sabah
Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşayan mücevher tasarımcısı Hasan Tuluk, 2022 yılında iki çocuğunun anneleri tarafından yasa dışı yollarla Belçika’ya götürüldüğünü öne sürerek hukuki mücadele başlattı.
Hasan Tuluk, eşi Berna Tuluk’un 11 Ağustos 2022’de kızları Alime Nur ve Esila’yı pasaportsuz şekilde bir kamyon kasasında Belçika’ya götürdüğünü iddia etti. Tuluk, çocuklarına ulaşabilmek için Türkiye’de 100'ün üzerinde başvuruda bulunduğunu ve Belçika’da da hukuki süreç başlattığını belirtti.
Baba Tuluk, Belçika’daki mahkemelerin çocukların velayetini kendisine verdiğini ancak bu karara uyulmadığını ifade etti. Tuluk, eşinin kızlarını kendisine vermek karşılığında 1'er milyon euro olmak üzere toplam 2 milyon euro istediğini söyledi.