7 Yıl Sonra Ekranlara Dönüyor! Sinem Kobal'ın Partneri Belli Oldu!

2016 yılında ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren güzel oyuncu Sinem Kobal, 2020’de Lalin ve 2022’de de Leyla adını verdiği kızlarını kucağına aldı. Daha çocukken başladığı oyunculuk mesleğine iki çocuk dünyaya getirdikten sonra ara veren Kobal, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. 7 yıldır ekranlardan uzak olan Sinem Kobal, setlere dönüyor. Sky Films'in yapımcılığını üstlendiği "Her Şeyin Başı Merkür" filmiyle anlaşan ünlü ismin partnerini belli oldu.