7 Yıl Sonra Ekranlara Dönüyor! Sinem Kobal'ın Partneri Belli Oldu!

Dadı, Selena, Küçük Sırlar gibi dizilerle tanınan Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu ile evlenip iki çocuk dünyaya getirdikten sonra oyunculuğa ara vermişti. Kobal şimdilerde ekrana dönmek için hazırlanıyor. Yaklaşık 7 yıldır setlerden uzak olan ünlü ismin yeni projesinde partneri belli oldu.

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7 Yıl Sonra Ekranlara Dönüyor! Sinem Kobal'ın Partneri Belli Oldu! - Resim: 1

2016 yılında ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren güzel oyuncu Sinem Kobal, 2020’de Lalin ve 2022’de de Leyla adını verdiği kızlarını kucağına aldı. Daha çocukken başladığı oyunculuk mesleğine iki çocuk dünyaya getirdikten sonra ara veren Kobal, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. 7 yıldır ekranlardan uzak olan Sinem Kobal, setlere dönüyor. Sky Films'in yapımcılığını üstlendiği "Her Şeyin Başı Merkür" filmiyle anlaşan ünlü ismin partnerini belli oldu.

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