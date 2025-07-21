Hamdi Alkan’dan Şoke Eden Karar! Dördüncü Kez Nikah Masasına mı Oturacak? Sevgilisinin Kim Olduğu Ortaya Çıktı

YENİDEN Mİ EVLENİYOR?

Kırk Yalan, Meleklerin Aşkı, Bir Mucize Olsun, Çukurdere, O Hayat Benim, Hayat Bazen Tatlıdır, Selam: Bahara Yolculuk, Kızıl Goncalar gibi yapımları hafızalara kazınan, 58 yaşındaki ünlü yönetmen Hamdi Alkan’ın yeniden evleneceği iddiası dikkat çekti.