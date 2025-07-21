Hamdi Alkan’dan Şoke Eden Karar! Dördüncü Kez Nikah Masasına mı Oturacak? Sevgilisinin Kim Olduğu Ortaya Çıktı
Daha önce 3 kez nikah masasına oturan, son evliliğini 3 yıl önce noktalayan ünlü yönetmen Hamdi Alkan’ın doktor sevgilisi ile dördüncü kez nikah masasına oturmayı planladığı iddia edildi. İşte detaylar…
Kaynak: Sabah
Eşi Selen Görgüzel ile 3 yıl önce boşanan ünlü yönetmen Hamdi Alkan’ın doktor Dicle Çelik ile aşk yaşadığı iddia edildi. 58 yaşındaki ünlü yönetmenin dördüncü kez nikah masasına oturmayı planladığı da iddialar arasında yer aldı.
YENİDEN Mİ EVLENİYOR?
Kırk Yalan, Meleklerin Aşkı, Bir Mucize Olsun, Çukurdere, O Hayat Benim, Hayat Bazen Tatlıdır, Selam: Bahara Yolculuk, Kızıl Goncalar gibi yapımları hafızalara kazınan, 58 yaşındaki ünlü yönetmen Hamdi Alkan’ın yeniden evleneceği iddiası dikkat çekti.
YENİ DOKTOR SEVGİLİ
Sabah'tan Bülent Cankurt’un haberine göre, daha önce oyuncu Canan Hoşgör ile 2 kez evlenen, üçüncü evliliğini şarkıcı Selen Görgüzel ile 2022’de noktalayan ünlü yönetmen Hamdi Alkan dördüncü kez evlenmeye hazırlanıyor.
EVLİLİK FİKRİ MASADA
3 yıl önce boşanan Hamdi Alkan, iddiaya göre Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Dicle Çelik ile aşk yaşıyor. Geçen yaz aşk yaşamaya başlayan çiftin evlilik düşündüğü, Dicle Çelik’in Hamdi Alkan’ı çevresiyle tanıştırdığı iddia edildi.