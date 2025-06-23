Rus Milyarder Bodrum'a Demirledi
Azerbaycan kökenli Rus milyarder God Semenovich Nisanov, tatil için eşiyle birlikte lüks yatıyla Bodrum’a demir attı. Cennet Koyu’nda görüntülenen çift, denizin ve güneşin tadını çıkardı. Nisanov’un yatı, özel tasarımı ve yüksek hız kapasitesiyle dikkat çekti.
Kaynak: Habertürk
Habertürk’ten Onur Aydın’ın haberine göre; Azerbaycan asıllı Rus milyarder God Semenovich Nisanov, yaz tatilini Bodrum’da geçirmeyi tercih etti. 53 yaşındaki milyarder, lüks yatıyla Bodrum’un gözde koylarından Cennet Koyu’na demirledi.
Özel olarak tasarlanan 53 metrelik ve 17 metre genişliğindeki süper yatında Nisanov’a eşi eşlik etti. Objektiflere yansıyan karelerde, yeşil deniz şortu giyen Nisanov’un güvertede eşiyle romantik anlar yaşadığı görüldü. Eşi, Nisanov’u öperken görüntülendi.
Bodrum sıcağından bunalan çift, soluğu Ege’nin serin sularında aldı. El ele denize giren çiftin suyun keyfini çıkardıkları gözlendi. Bir süre denizde kalan Nisanov, ardından yatına dönerek tuzlu sudan arındı.
Lüks yat, yalnızca görünümüyle değil teknik donanımıyla da dikkat çekiyor. 3 kamaralı yatta toplam 6 misafirin konaklayabildiği, 299 grostonluk dev yatın, dalgalı denizlerde sabit durabilmesi için özel sistemlerle donatıldığı belirtildi. Yatın maksimum 30 knot hıza ulaşabildiği kaydedildi.
Dünyaca ünlü Forbes dergisine göre; God Semenovich Nisanov’un 2024 yılı itibarıyla servetinin 4.1 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Nisanov, aynı zamanda Rusya'nın en zengin iş insanları listesinde üst sıralarda yer alıyor.