Başına Gelmeyen Kalmamıştı... Şakir Paşa Ailesi'nden Beklenmedik Veda! Nedeni Şoke Etti

Sezonun her anlamda en çok konuşulan projelerinden olan "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi, ikinci sezonuyla eylül ayında ekrana gelecekti. Ancak dizi setinde çıkan yangınlar, sette vefat eden çalışan, RTÜK'ün cezaları ve Şakir Paşa'nın torunlarının açtığı davalarla gündemden düşmeyen dizi için final kararı verildi.