Başına Gelmeyen Kalmamıştı... Şakir Paşa Ailesi'nden Beklenmedik Veda! Nedeni Şoke Etti
Yayın hayatına başladığı günden beri üzerinde kara bulutlar dolaşan "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin ikinci sezonu iptal edildi. Yapımcı, dizi için aniden final kararı verdi.
Kaynak: birsenaltuntas.com
Sezonun her anlamda en çok konuşulan projelerinden olan "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi, ikinci sezonuyla eylül ayında ekrana gelecekti. Ancak dizi setinde çıkan yangınlar, sette vefat eden çalışan, RTÜK'ün cezaları ve Şakir Paşa'nın torunlarının açtığı davalarla gündemden düşmeyen dizi için final kararı verildi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Şakir Paşa Ailesi'nin yeni sezonu artan maliyetler sebebiyle iptal edildi. Dizinin yapım şirketi Medyapım, NOW'da ekrana gelen proje için bekleyen oyunculara artık serbest olduklarını bildirdi.
İki kez RTÜK'ten ceza alan, iki kez setinde yangın çıkan, Şakir Paşa'nın torunlarının önce yayından kaldırtıp sonra yayınına izin verdiği dizinin Taki lakaplı yapım amiri Serkan Sükyan'ın da Büyükada'da çekim hazırlığı sırasında kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesiyle dizi üzerindeki kara bulutlar hiç inmedi.
Dizinin yapımcısı Fatih Aksoy, bu olaylar sonrası aşırı maliyeti de işaret ederek "Bu maliyetlerle dönem dizisi yapmamız imkânsız" dedi.