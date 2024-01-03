Yılbaşı akşamı ‘hanginize sıkayım’ deyip 17 yaşındaki Melek Nur Özgener’i başından vurdu

İddiaya göre Fatih’te yılbaşı akşamı, arkadaşlarıyla oturan 17 yaşındaki Melek Nur Özgener, ‘hanginize sıkayım’ diyen arkadaşı tarafından başından vuruldu.

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Olay, 31 Aralık Pazar akşamı Fatih Cibali Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ercan D., arkadaşları Melek Nur Özgener ve Nisa A. ile buluştu. Buluştuktan sonra Ercan D., Nisa A. ve Melek Nur Özgener ile otururken ‘hanginize sıkayım’ dediği esnada silah bir anda patladı. Silahın patlamasıyla Melek Nur Özgener, başından yaralandı. Ağır yaralanan Melek Nur Özgener’i hastaneye getiren Ercan D., daha sonra Nisa A. ile kaçtı. Yaşanan olay üzerine harekete geçen polis ekipleri, Nisa A.’yı tespit ederek ifadesine başvurdu. Nisa A. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Anne ve babalara seslenen baba Bülent Özgener, “Kızım Melek Nur Özgener şu anda canı ile pençeleşiyor. Arabanın içinde tartışma oluyormuş, 2 kız 1 erkeklermiş. Bildiğim kadarıyla yılbaşı gecesi. Çocuk kızımla aynı arabada olan diğer kıza da senin mi kafana sıkayım, diğer kızın mı kafasına sıkayım demiş. O esnada silah benim kızımda patlıyor. Yapan kişinin fotoğrafları da var. Bu çocuk uyuşturucu satıyor, silah kaçakçılığı yapıyor. Daha öncede bir kişiyi vurmuş. Yani buradan analara, babalara sesleniyorum. Çocuklarının başına böyle bir şeyin gelmesine izin vermesinler. Adalete sesleniyorum. Benim başım yandı, onların başı yanmasın. Kızım 17 yaşındaydı. Şu an kızımın durumu kötü” dedi.

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