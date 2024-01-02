Türkiye-İran sınırında 10 kilometrelik tır kuyruğu

Ağrı’nın Gürbulak Sınır Kapısı'nın tadilatta olması nedeniyle tırların bir bölümü Esendere Sınır Kapısı’nı kullandığı için yoğunluk yaşanıyor. Esendere Sınır Kapısı'nda bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk, yaklaşık 10 kilometreye ulaştı. Tır sürücüleri, Esendere Sınır Kapısı'ndan İran’a geçip yüklerini teslim etmek için sıra bekliyor.

Yalova’dan yüklediği yükü İran’a götürmek için yola çıkan 50 yaşındaki tır şoförü Babek Rizayi, sırada beklemenin yorucu ve zorlu olduğunu söyledi. Günlerdir kuyrukta beklediğini belirten Rizayi, “İran’dan Türkiye’ye tırlar geliyor. Türkiye Esendere Sınır Kapısı’nda bir sorun yok ancak biz giriş yapamıyoruz. Günlerdir böyle kuyrukta bekliyoruz. Yakıtımız ve yemeğimiz tükendi. Her gün 6 kilometre yol yürüyüp, sınıra gidip ne zaman alacak diye bilgi almaya çalışıyoruz ama sistemsel bir hatadan dolayı tırların girişlerinin sağlanamadığı belirtiliyor. Ne zaman geçeceğimizi bilmiyoruz” dedi.

Gebze’den aldığı yükü İran’a götüren tır şoförü Hüseyin Hace ise “Günlerdir buradayız problemim ne olduğunu bilmiyoruz ancak yoğun bir tır kuyruğu oluştu. 3 gündür bekliyorum. İran’ın Sero Kapısı’nda sistemsel bir hatanın olduğunu söylediler. Yollarda perişan olduk. Yakıtımız, yiyeceğimiz tükendi. Bir an önce düzelmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA