Hatay'da deprem sonrası oluştu, bölge halkını meraklandırdı!

Asrın felaketinin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'ın Hassa ilçesinde oluşan obrukların içerisinden zaman zaman çıkan sıvı, bölge halkını meraklandırdı.

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Depremin vurduğu Hatay'ın çeşitli bölgelerde zaman zaman obruk oluşumları gerçekleşiyor.

Hassa ilçesi Katranlık Mahallesi de obruk oluşumlarının sıklıkla görüldüğü noktalardan birisi durumunda. Katranlık Mahallesi’nde oluşan obruklardan zaman zaman çıkan sıvı madde ise bölge halkını meraklandırdı.

"DEPREMDEN SONRA OLUŞTU"

Konuya ilişkin İHA'ya konuşan Katranlık Mahallesi Muhtarı Hidayet Solak, obruk içerisinden çıkan suyun renginin siyah olduğuna dikkat çekerek, "Bu obruklar depremden sonra oluştu" dedi.

Hatay'da deprem sonrası oluştu, bölge halkını meraklandırdı! - Resim : 1

"ELİN YAĞLI GİBİ OLUYORDU"

Solak, "Obruktan bir su çıktı, yaklaşık 1 ay simsiyah aktı su. Aynen mazot renginde aktı su. Sonra baktık suya yanıksı bir koku var. Dokunduğun zaman elin yağlı gibi oluyordu. O su yaklaşık bir buçuk ay simsiyah aktı. Burada 20 gün oldu, oluşalı. Aynı şekilde yukarıda 2 tane ve burada açıldı onlar da yeni açıldı. Bu şekilde obruk oluştu ve 3 tane daha var" ifadelerini kullandı.

HATAY DEPREMİ

6 Şubat 2023'te saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde, saat 13.24'te ise 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin etkilediği 10 ilden en yıkıcı olanlarından biri Hatay...

Depremler; Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Adana, Osmaniye, Elazığ ve Kilis’te büyük yıkıma neden olurken en az 50 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Hatay Deprem

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