Eski Bakan Yaşar Okuyan Yalova'da toprağa verildi!

TBMM’de dün düzenlenen cenaze töreninin ardından Yaşar Okuyan’ın naaşı memleketi Yalova'ya getirildi.

Eski Yalova Milletvekili ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Okuyan için Yalova Merkez Camii’nde cenaze namazı kılındı. Okuyan’ın Türk bayrağına sarılı tabutu başında ailesi taziyeleri kabul etti.

AİLE KABRİSTANINA DEFNEDİLDİ

Okuyan'ın naaşı öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yalova Şehir Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi.

CENAZE TÖRENİNE SİYASİLER VE VATANDAŞLAR KATILDI

Cenaze törenine Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yalova Valisi Hülya Kaya, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, eski Maliye Bakanı Lütfullah Kayalar, eski Kültür ve Turizm Bakanı Namık Kemal Zeybek, Prof. Dr. Mehmet Haberal, il protokolünün yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

YAŞAR OKUYAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Yaşar Okuyan 1949 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Gazetecilik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 24 yıl çeşitli gazete ve haber ajanslarında muhabirlikten genel yayın müdürlüğüne kadar çeşitli görevlerde bulundu. 1973 yılından itibaren MHP Genel İdare Kurulu üyeliği yaptı. 1977 yılında MHP Genel Sekreter Yardımcısı oldu. 12 Eylül sonrasında yasaklı olduğu yılların ardından 1987’de siyasete döndü. Anavatan Partisi’nde 2002 yılına kadar MKYK üyesi, genel başkan yardımcısı ve genel sekreterlik görevlerini üstlendi.

19. ve 20. Dönem Yalova Milletvekili olarak parlamentoda bulundu. Bülent Ecevit’İn başbakan olduğu 57. Hükümette, yaklaşık üç buçuk yıl, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yaptı. 2004 yılında Demokrat Türkiye Partisi’nin adını Hür Parti olarak değiştirerek partinin genel başkanlığını yürüttü. Evli ve üç kız babasıdır.

Kaynak: Gerçek Gündem