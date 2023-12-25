İstanbul Esenyurt'ta tekel bayi cinayetine ilişkin iddianame hazırlandı: Şikayetten vazgeçildi!

İstanbul Esenyurt'ta geçtiğimiz Temmuz ayında Yunus Emre Erzan ve Batuhan Bayındır'ın hayatını kaybettiği tekel bayii cinayetine ilişkin soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 28 Temmuz günü gece saat 23.20 sıralarında Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Baray Tekel-Gold Park Şarküteri isimli iş yerinde meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede, taraflar arasında meydana gelen tartışma ve silahla ateş edilmesi sonucu Yunus Emre Erzen'in 8 adet kurşunla yaralanarak hayatını kaybettiği, Batuhan Bayındır'ın ise 2 el ateş edilmesi sonucu yaralanarak öldüğü anlatıldı. İddianamede müşteki Yusuf Erzen ve şüpheli Murat Özer’in de çeşitli yerlerinden yaralandıkları belirtildi.

İKİ AİLE ARASINDA HUSUMET BULUNDUĞU BELİRTİLDİ

Yapılan soruşturmada, maktul Yunus Emre Erzen’in babası Cantürk Erzen'in şirketi ile şüpheliler Murat, Tarık ve Servet Özer'in şirketleri arasında borç meselesinden dolayı husumet bulunduğu belirtildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DAVA DOSYASINA GİRDİ

Olay günü şüpheliler Murat ve Tarık Özer'in müşteki Cantürk Erzen aleyhine icra takibi başlatması üzerine, müşteki Cantürk Erzen’in şüpheliler Samet, Murat ve Tarık Özer'i muhatap alarak, yapmış oldukları icra takibi ödeme emrini de paylaşarak Whatsapp durum kısmından paylaşımlar yaptığı iddianamede belirtildi. Dosyaya giren o paylaşımlarda "Ben paranızı mı vermedim bana dava açıyorsunuz. Tefeciler onun bunun parasını yiyenler sizi zaten sonuz yok. Senden para almadım bak, sen onun ömrünü yedin, canına mı alacaksın. Samet senin çocuğunu Samet sen Allah'a nasıl hesap vereceksin. Çağır istediğin yerde buluşalım. Çocuğuma var ya bir şey olursa, bir gözyaşı dökerse. Nasıl nefes alıyor erkeğim diye geziyorsun bak” şeklinde hakaret ve tehdit içerikli ifadeler kullanıldığı belirtildi.

PAYLAŞIMIN ARDINDAN TEKEL BAYİYE GİTTİLER

Whatsapp durum paylaşımı yapılması üzerine şüpheliler Murat ve Tarık Özer'in, Azat Özer'i de yanlarına alarak ve daha önce Mehmet Erzen tarafından silahla kasten yaralanan şüpheli Servet Özer'i de telefonla çağırarak araçla tekel bayine gittikleri iddianamede kaydedildi. Tekel bayisinde o esnada müşteki Cantürk Erzen'in oğlu maktul Yunus Emre Erzen ve akrabası Yusuf Erzen ile husumetle ilgisi olmayan arkadaşları Batuhan Bayındır'ın bulunduğu iddianamede belirtildi.

"MAKTÜLÜ OMZUNDAN TUTARAK VE SIKARAK BASKI ALTINA ALDI"

Şüpheliler Murat, Tarık, ve Azat Özer'in tekel bayisine birlikte girdikleri, kısa bir süre sonra da şüpheli Servet Özer'in tekel bayisine girdiği iddianamede açıklandı. Murat Özer'in maktul Yunus Emre'den babasını çağırmasını istediği, maktulün babasını çağırmak istemediği ve niçin geldiklerini sorduğu da iddianamede belirtildi. Murat Özer’in konuşma esnasında maktul Yunus Emre Erzen’i omzundan tutmak ve sıkmak suretiyle baskı altına aldığı, maktul Yunus Emre’nin şüpheliden elini omzundan çekmesini istediği ve şüphelinin elini ittiği de iddianamede kaydedildi.

İÇKİ DOLU RAFA İTTİ, BAŞINDA CAM ŞİŞE KIRDI

Murat Özer'in maktul Yunus Emre Erzen’i boğazından sıkarak arkasında bulunan içi dolu cam şişelerin bulunduğu rafa sertçe ittiği ve eline aldığı içi dolu bir cam şişeyle maktul Yunus Emre’nin başına sertçe vurduğu ve şişenin kırıldığı iddianamede kaydedildi.

MAKTUL, ŞÜPHELİNİN AYAKLARINA ATEŞ ETTİ

Boğuşma esnasında şüpheli Murat’ın belinin arkasında silah olduğunun görüldüğü, bu esnada maktul Yunus Emre’nin kasanın altında bulunan silahı eline alarak şüpheli Murat Özer'in ayaklarına doğru tahmini 2 kez ateş ettiği iddianamede açıklandı. Şüpheli Murat’ın ilk müdahalesi ile şüpheli Tarık’ın maktul Batuhan Bayındır ve müşteki Yusuf Erzen'in üzerine yürüyerek onları baskı altına aldığı ve maktul Yunus Emre Erzen'e yardım etmelerini engellediği de iddianamede kaydedildi.

YERDE YATAN MAKTÜLÜN KARNINA ATEŞ ETTİ

İddianamede şüpheli Murat Özer'in maktul Yunus Emre Erzen'in elinden silahı almaya çalıştığı, bu esnada şüpheli Azat Özer'in de kasanın üzerinde bulunan cep telefonunu eline alarak maktul Yunus Emre'nin başına sertçe defalarca vurduğu belirtildi. Servet, Azat ve Murat Özer'in maktul Yunus Emre Erzen'in başına birden fazla kez içi dolu cam şişelerle vurdukları ve maktulü zapt etmeye çalıştıkları iddianamede ifade edildi. Şüpheli Murat Özer'in ayağından silahla yaralanması ve şüpheli Azat Özer’in "Baba" diye seslenmesi üzerine Tarık Özer'in yere düşmüş olan maktul Yunus Emre Erzen'in karın bölgesine doğru tahmini 5 kez ateş ettiği, o esnada diğer şüpheliler Azat ve Murat’ın ise Yunus Emre’yi zapt ettiği iddianamede aktarıldı.

TEKEL BAYİDDE BULUNAN DİĞER KİŞİLERE DE ATEŞ ETTİLER

İddianamede Servet ile Azat Özer'in maktul Batuhan Bayındır ve müşteki Yusuf Erzen'i zaptettikleri, şüpheli Tarık’ın ise bu defa maktul Batuhan ve müşteki Yusuf’a tahmini 4 kez ateş ettiği, sonra dönerek tekrar maktul Yunus Emre’ye ateş ettiği kaydedildi. Şüpheliler Murat, Tarık, Azat ve Servet Özer'in olay yerinden hızla ayrıldıkları, ayrıldıkları esnada havaya ateş ettiklerinin kamera görüntülerinden açık bir şekilde görüldüğü iddianamede açıklandı.

MAKTÜLÜN AİLESİ TAZMİNATLARINI ALDIKLARINI SÖYLEYEREK ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ

Olay sonrasında şüpheliler Murat, Tarık, Azat ve Servet Özer’in yaralı olan şüpheli Murat Özer’i tedavi ettirmek için hastaneye gittikleri, kolluk kuvvetleri gelmeden önce şüpheliler Tarık, Azat ve Servet Özer’in hastaneden kaçtıkları da iddianamede anlatıldı. Öte yandan maktul Batuhan Bayındır'ın annesi, babası ve kız kardeşinin maddi ve manevi tazminat haklarını aldıklarını beyan ederek şikayetlerinden vazgeçtikleri iddianamede açıklandı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamede şüpheliler Tarık, Murat, Azat, ve Servet Özer’in ‘tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürme’, ‘kasten öldürme’, ‘tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürmeye teşebbüs’ ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından 1 kez ağırlaştırılmış müebbet, 1 kez müebbet, ve 16 yıl 6 aydan 31 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. 5 diğer şüphelinin ise değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istendi.

Kaynak: Gerçek Gündem