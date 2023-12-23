İstanbul'da sokakta bomba bulundu, ekipler harekete geçti!
Son dakika haberi... İstanbul Büyükçekmece'de bomba ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler, bir apartmanın karşısında el bombası buldu.
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İstanbul Büyükçekmece'de saat 15.00 sıralarında bir apartmanın karşısında bomba bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Kim tarafından bırakıldığı henüz tespit edilmeyen bomba nedeniyle binanın etrafına şerit çekildi.
GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri apartman çevresinde güvenlik önlemi alırken, çalışma başlatıldı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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