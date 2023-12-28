Kuzey Marmara Otoyolu'nda görgü tanığı can pazarının yaşandığı kazayı anlattı!

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya kesiminde sabahın ilk ışıklarında 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi hayatını kaybederken, 61 kişi de yaralandı.

Meydana gelen feci kazayı anlatan kazazede Osman Dursun, "Cenazeye gitmiştik. Geri dönüşte Sakarya’da sis sebebiyle kaza olduğunu gördük. Bizim şoförümüz o esnada durdu. Şoför araçtan inerek, ‘Arkaya reflektör koyalım’ dedi. Ben de şoförün arkasından indim, o esnada arkadan gelen araç bizim otobüsümüze vurdu. Bizim önümüzde de tır vardı. Yol kapalı olduğu için gitme şansımız yoktu. Aracın bize vurmasıyla, sürüklenmeyle ilerideki yaralılara çarptı. Sanırım o yaralılar da öldü" dedi.

"HERKES ARABADA UYUYORDU"

Çok sayıda yaralı olduğunu söyleyen Dursun, "İki genç arkadaşımız öldü. Ben kazayı gördüm ancak herkes arabada uyuyordu. Şoför arabayı durdurarak dörtlüleri yaktı, Arkadan gelenler bize vurmasın, müdahale etmeye çalışalım" dedi.

"OTOBÜSTEKİLERİN HEPSİ AKRABAYDI"

Dursun, "Ben peşinden koştum. Biz böyle diyene kadar bizim araca vurdular. Orada yaralı insanlar vardı, araç onları hep ezdi. Tır da bir anda sürüklendi. Çok kötü bir andı. Allah kimseye yaşatmasın. Bir anda orası can pazarına döndü. Allah kimsenin başına vermesin, acının tarifi yok. Kaza olunca hemen yaralılara koştuk. Yoğun sis vardı. Bizim otobüs doluydu. Giresun Görele’den cenazeden geliyorduk. Otobüstekilerin hepsi akrabaydı, aynı köylülerdi" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem