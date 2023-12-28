İstanbul yönüne ulaşım durdu: Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza; 10 ölü, 59 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde yedi aracın karıştığı kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul yönü Dağdibi mevkisinde aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme kaza yaptı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 8'i ağır 59 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Yaralıların merkez ve ilçelerde 10 hastanede tedavi altına alındığı, 2'sinin ise Kocaeli'ye sevk edildiği öğrenildi.

İstanbul yönüne ulaşım durdu: Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza; 10 ölü, 59 yaralı - Resim : 1

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, aşırı sis sebebiyle meydana geldiği tahmin edilen kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını duyurdu:

"Bir cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir."

İstanbul yönüne ulaşım durdu: Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza; 10 ölü, 59 yaralı - Resim : 2

YOLDA SON DURUM NE?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saat 10.15 sularında yaptığı açıklamada yol açma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabında paylaştığı mesajda "Yoğun sis durumu devam etmektedir. İstanbul istikametinde trafik, Anadolu Otoyolu ve D-100 Karayolu'ndan devam etmektedir" ifadesini kullandı.

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