İYİ Parti'de Ankara bilmecesi: Mansur Yavaş'ın karşısına çıkarılacak aday netleşti gibi, 'bedel ödemek zorunda kalabiliriz'

14 - 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde bir noktada hezimete uğrayan muhalefet cenahında Mart 2024'te yerel yönetimler için kurulacak sandık için atılacak adımlar merakla takip ediliyor.

'Müstakil siyaset' iddiasıyla CHP'yle iş birliğine kapıları kapatan İYİ Parti, bir dönem 'cumhurbaşkanı adayı' olmaları için ısrar ettikleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş karşısında aday çıkarmaya hazırlanıyor.

Cumhuriyet gazetesinden Merve Kılıç'ın haberine göre Ankara için partide Sözcü Kürşad Zorlu, Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural ve TBMM Grup Başkanı Koray Aydın'ın düşünüldüğü, ancak bu isimlerin 'imajlarına' zarar verememek adına adaylık konusunda çekimser davrandığı kulislerde konuşuluyor.

Öte yandan, Yavaş'ın karşısına eski danışmanı Servet Avcı’nın çıkarılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İYİ Parti yönetiminin yarısı, Avcı’nın adaylığının İYİ Parti’nin Ankara'daki oy oranını artıracağını düşünürken diğer yarısı ise hala Yavaş'ın karşısına aday çıkarmanın doğru olmadığını savunuyor.

İttifak ve işbirliği yapılmasa bile Ankara'da Yavaş’ın desteklenmesi gerektiğini savunan bir parti yöneticisi de "Ankara'da İYİ Parti seçmeni, işbirliğini sandıkta yapar. Parti bedel ödemek zorunda kalabilir" yorumunu yaptı.