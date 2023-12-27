Naci Görür'den Malatya depremi açıklaması

Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'da meydana gelen depremin ardından açıklamalarda bulundu.

Naci Görür'den Malatya depremi açıklaması

Kandilli Rasathanesi, merkez üssü Malatya Doğanşehir olan bir deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Depremin büyüklüğü 4.4 olarak bildirilirken, ardından 4.3 olarak revize edilmişti.

Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrası X(eski adıyla Twitter) hesabından açıklama yayınladı.

Görür şunları söyledi:

"Arkadaşlar, demin Beğre/Doğanşehir- Malatya’da ,4,4 deprem oldu. Deprem tam Malatya Fayının güney ucunda. Malatya Fayının Maraşta 6 Şubatta olan büyük depremden dolayı belli ölçüde stres ile yüklenmiş olabileceğini söylemiştik. Depremin yeri itibariyle yüklendiğini anlıyoruz. Ayrıntıyı öğrenmek için çalışılması lazım" dedi.

Depremin 4.3 ve Küçüklü Doğanşehir olarak revize edilmesinin ardından tekrar bir paylaşımda bulunan Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, Boğaziçi, depremi Küçüklü-Doğanşehir ve 4,3 olarak revize etti. Pek değişen bir şey yok. Deprem Malatya, Doğanşehir ve Sürgü faylarının kesişim bölgesinde."

Kaynak: Gerçek Gündem

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