Hatay'da kayıp yaşlı adam ölü bulundu!

Hatay'ın Hassa ilçesinde ve akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen 70 yaşındaki Mustafa Araplıoğlu, dere yatağında ölü bulundu. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Hatay'ın Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi’nde yaşayan ve akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen 70 yaşındaki Mustafa Araplıoğlu’ndan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

ÖLÜ BULUNDU

Ekiplerin vatandaşların da katılımı ile başlattığı arama çalışmaları neticesinde yaşlı adam Gülkent-Eğribucak Deresi mevkiinde ölü olarak bulundu.

Hatay'da kayıp yaşlı adam ölü bulundu! - Resim : 1

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cesedi morga kaldırıldı. Yapılan ilk incelemelere göre yaşlı adamın vücudunda yara izine rastlanmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Hatay
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