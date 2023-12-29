'Tapulu arazim' deyip kaldırımı telle çevirdi

Adana’da bir kişi, 'tapulu arazim' diyerek kaldırımı telle çevirdi. Kaldırımı kullanamayan vatandaşlar hayrete düştü.

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Olay geçen Pazar günü merkez Sarıçam ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi Ceyhan Caddesi 3252 sokakta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, Pazar günü sokağa gelerek kaldırımı ve kaldırımın kenarında bulunan boş araziyi ‘tapulu arazim, belediye işgal etmiş diyerek’ telle çevirdi.

Kaldırım telle çevrildiği için mahalle sakinleri kaldırımı kullanamayıp cadde üzerinde gitmek zorunda kalınca, duruma tepki gösterdiler. Bazı anneler bebek arabasıyla yolda giderken tedirginlik yaşarken, okula gidip gelen çocukların da kaldırımı kullanamadıkları, bu sebeple caddeden gitmek zorunda oldukları öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı’na konuşan mahalle sakinlerinden Furkan Demirdüzen, "Adam geçen gün gelip burayı telle çevirdi. 'Tapulu arazim, belediye burayı işgal etmiş' diyor. Bir şey diyemiyoruz ama kaldırımı kullanamıyoruz" dedi.

Başka bir mahalle sakini Selma Yılmaz ise arsa sahibinin uzun yıllardır yurt dışında yaşadığını söyledi. Yılmaz, “Bu kişiyi tanımayız ancak yurt dışında yaşadığını biliyorduk. Geçen Pazar günü gelip burayı telle çevirmiş. Ben de akşam dışarı çıkınca gördüm şaşırdım” ifadelerini kullandı.

Sarıçam Belediyesinin ise kaldırımın telle çevrilmesiyle ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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