Otomobil sürücüsünün manevrası 5 yaşındaki çocuğun hayatını kurtardı

Olay, Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak yola aniden atlayan 5 yaşındaki H.Ç., otomobil sürücüsünün dikkati ve manevrası sayesinde kurtuldu.

Manevra sonrası otomobil park halindeki 16 GA 347 plakalı servis aracına çarparak dururken o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

H.Ç.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA