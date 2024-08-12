Yeni Uygulama Başladı! Trafikten Men ve Büyük Cezalar Yolda

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, trafikte güvenliği artırmak amacıyla yeni bir ceza düzenlemesi getirme kararı aldı. Uygulamanın diğer 80 ilde de devreye alınabişeceği konuşuluyor.

Yeni Uygulama Başladı! Trafikten Men ve Büyük Cezalar Yolda - Resim: 1
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