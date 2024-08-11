VPN Kullananlar Dikkat: Yurt Dışı İnternet Paketi Devreye Girdi! VPN Kullanımı Telefon Faturalarına Nasıl Yansıyacak?

Türkiye'de Instagram yasağı sona erdi. Yasak süresince milyonlarca kişi Instagram'a VPN kullanarak erişim sağladı. Instagram yasağının sona ermesinin ardından pek çok kişi VPN kullanmanın telefon faturalarına nasıl yansıyacağını merak ediyor. Bazı telekomünikasyon şirketleri, müşterilerine ek yurt dışı internet paketleri tanımladı. İşte detaylar...

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VPN Kullananlar Dikkat: Yurt Dışı İnternet Paketi Devreye Girdi! VPN Kullanımı Telefon Faturalarına Nasıl Yansıyacak? - Resim: 1

Türkiye'de Instagram'a getirilen erişim engeli nedeniyle birçok kişi VPN kullanarak platforma erişim sağladı. VPN sağlayıcınızın ücretlendirmesi ve internet servis sağlayıcınızın veri politikaları hakkında bilgi sahibi olmanız önemli.

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