Voleybol Maçının Ardından Hüngür Hüngür Ağlamıştı: O Adam Bakın Kim Çıktı

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024'te İtalya ile oynadığı yarı final karşılaşmasında sahadan mağlubiyetle ayrılması, tüm Türkiye'yi üzüntüye boğmuştu. Ancak karşılaşmanın ardından tribünde hüngür hüngür ağlayan bir adama ait görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı. Filenin Sultanları'nın '1 numaralı' taraftarı olarak bilinen kişi oldukça tanıdık bir isim çıktı.

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Voleybol Maçının Ardından Hüngür Hüngür Ağlamıştı: O Adam Bakın Kim Çıktı - Resim: 1

Geçtiğimiz yılı VNL ve Avrupa Şampiyonası'nda alınan altın madalyalar ile rüya gibi kapatan Türkiye A Milli Kadın Voleybol takımı, altın madalya hedefiyle gittiği Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde İtalya'ya mağlup oldu.

TANIDIK BİR İSİM ÇIKTI

Turnuvada millilerin performansının yanı sıra, tribünlere renk katan Kamer Alyanak'ın hareketleri damga vurdu. Kazanılan maçlarda yaptığı danslar ile gündem olan isim, İtalya maçında alınan mağlubiyet sonrası kameralar karşısında dakikalarda hüngür hüngür ağlayarak görenleri üzmüştü.

Kim olduğu merak edilen isim, aslında oldukça tanıdık bir isim çıktı.

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