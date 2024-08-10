Voleybol Maçının Ardından Hüngür Hüngür Ağlamıştı: O Adam Bakın Kim Çıktı

Geçtiğimiz yılı VNL ve Avrupa Şampiyonası'nda alınan altın madalyalar ile rüya gibi kapatan Türkiye A Milli Kadın Voleybol takımı, altın madalya hedefiyle gittiği Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde İtalya'ya mağlup oldu.



TANIDIK BİR İSİM ÇIKTI



Turnuvada millilerin performansının yanı sıra, tribünlere renk katan Kamer Alyanak'ın hareketleri damga vurdu. Kazanılan maçlarda yaptığı danslar ile gündem olan isim, İtalya maçında alınan mağlubiyet sonrası kameralar karşısında dakikalarda hüngür hüngür ağlayarak görenleri üzmüştü.



Kim olduğu merak edilen isim, aslında oldukça tanıdık bir isim çıktı.