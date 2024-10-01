Ünlü Market Zincirinde Mide Bulandıran Görüntüler! Gören Arkasına Bakmadan Kaçtı

Şanlıurfa il merkezi ile Akçakale, Viranşehir, Birecik ve Hilvan ilçelerinde zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, gıda ürünlerinin sağlıksız koşullarda saklandığı ortaya çıktı. Yapılan denetimlerde, bin 500 kilogram pirinç, 650 kilogram reçel, 200 kilogram çikolata, 200 kilogram domates salçası, 100 kilogram bebek bisküvisi ve 100 kilogram çay gibi birçok ürüne el konuldu.

Kaynak: İHA