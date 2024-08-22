Ucuza Tatil Yapmak İsteyenlerin Yöneldiği İlçe! Bodrum'dan Daha Kalabalık Oldu

Ucuza tatil yapmak isteyenlerin tercih ettiği tatil beldeleri arasında yer alan Didim, son dönemde popülerliğini arttırarak Bodrum'u geride bıraktı. Ege'nin incisi olarak bilinen bu ilçe, muhteşem plajları, tarihi kalıntıları ve doğal güzellikleriyle tatilcilerin ilgisini çekmeyi başardı.

Didim ya da eski ismiyle Yenihisar, Aydın'ın turistik bir ilçesidir. Doğuda Muğla il sınırı, Güllük Körfezi ve Akbük Koyu, batıda ve güneyde Ege Denizi, kuzeyde Bafa Gölü ve Büyük Menderes ile sınırlanmış bir yarımada şeklindedir.

Kaynak: Gerçek Gündem