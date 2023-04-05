Uçakta korku dolu anlar: İstanbul-Ordu seferini yapan uçak pisti pas geçti, yürekler ağza geldi

İstanbul-Ordu seferini yapan Anadolu Jet’e ait TK7334 sefer sayılı uçak, Ordu-Giresun Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pisti pas geçti. Aniden havalanan uçakta bulunan yolcular korku dolu anlar yaşadı.

Son Güncelleme:

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 23.05’te kalkması planlanan Türk Hava Yolları’nın (THY) kuruluşu Anadolu Jet’e ait TK7334 sefer sayılı uçak, 23.30’da kalkış yaptı. Ordu-Giresun Havalimanı’na iniş için alçalan uçak, kötü hava şartları sebebiyle pisti pas geçti. Aniden havalanan uçak sallanmaya başlayınca yolcular büyük panik yaşadı. Bazı yolcular çığlık atarken bazıları dua etti. Çakan şimşeklerin arasında, sık sık türbülansa girerek havalanan uçaktaki yolcuların yaşadığı korku yüzlerine yansıdı.

Tekrar havalanan uçağın kadın pilotu yolculara, “Kötü hava koşulları sebebiyle Ordu Havalimanı’na inemedik. Rotamızı Samsun’a çevirdik. 15 dakika içinde inmeyi planlıyoruz” anonsu yaptı. Alçak uçuş ile Samsun’a ilerleyen uçaktaki yolcular büyük korku yaşadı. 01.20 sıralarında Samsun-Çarşamba Havalimanı’na inen uçaktaki yolcular, yaklaşık 20 dakika uçakta bekledi. Ardından bir saat havalimanında bekleyen yolcular, otobüsler ile Ordu ve Giresun’a sevk edildi. Havayolu şirketinin sağladığı otobüsler de Ordu-Giresun Havalimanı’na girmeyerek yolcuları sahil yolu üstünde bıraktı.
Bazı yolcular yaşanan duruma tepki gösterdi.

Son Güncelleme:

Benzer Videolar

’Arsa benim’ dedi, kum döktürüp yolu kapattı ’Arsa benim’ dedi, kum döktürüp yolu kapattı
Hastalıklı dokular sanat eserine dönüştü Hastalıklı dokular sanat eserine dönüştü
Göbeklitepe yeniden ziyarete açıldı Göbeklitepe yeniden ziyarete açıldı
Bu dükkanda geçmişe yolculuk var Bu dükkanda geçmişe yolculuk var
Bilinci açık hastaya beyin tümörü ameliyatı yapıldı Bilinci açık hastaya beyin tümörü ameliyatı yapıldı
'Sadece bizim aileden 6 can gitti, bize elektrik verdi, koli verdi diye her şey unutuldu mu?' 'Sadece bizim aileden 6 can gitti, bize elektrik verdi, koli verdi diye her şey unutuldu mu?'
Adıyaman'da 4 katlı bina çöktü Adıyaman'da 4 katlı bina çöktü
Doğum yaptıktan ancak bir hafta sonra çadıra ulaşan depremzede: Bebek bezi bile yok, çocuklar banyosuz duruyor Doğum yaptıktan ancak bir hafta sonra çadıra ulaştı: Bebek bezi bile yok, Çocuklar banyosuz duruyor
İstanbul Şişli’de madde bağımlısı genç, babasına saldırdı, polis operasyon düzenledi! Madde bağımlısı genç, babasına saldırdı!
İYİ Parti'li Yılmaz: 'Türkiye'de yaşayan her vatandaşımız kendine bir otomobil alabilmek için devlete beş otomobil alıyor' İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı arabalardaki vergi sistemini anlattı
Osmaniyeli depremzede, gözyaşları içinde isyan etti: Her şeyimiz enkazın altında; nerede bu devlet? Bir kaşık yemek almamıza laf ediyorlar 'Nerede bu devlet? Bir kaşık yemek almamıza laf ediyorlar'
Ordu’da heyelan sonrası bir ev yan yattı: AFAD'dan 'afete maruz kalan alan genişliyor' uyarısı Ordu’da heyelan sonrası bir ev yan yattı: AFAD'dan 'afete maruz kalan alan genişliyor' uyarısı
ÇOK OKUNANLAR
'AKP'de milletvekili aday listesi ortaya çıktı' iddiası: Savcı Sayan'a kötü haber 'AKP'de milletvekili aday listesi ortaya çıktı' iddiası: Savcı Sayan'a kötü haber
MetroPOLL'ün son anketleri: Tablo, deprem öncesi günlere dönüşmüş görünüyor MetroPOLL'ün son anketleri: Tablo, deprem öncesi günlere dönüşmüş görünüyor
Forbes dünyanın en zenginlerini açıkladı: Türkiye'den 26 isim listede! Forbes dünyanın en zenginlerini açıkladı: Türkiye'den 26 isim listede!
Avukatı canlı yayında yanıtladı: 'Sedat Peker, söz verdiğinden öte açıklamalar yapma kararlılığında' Avukatı canlı yayında yanıtladı: 'Sedat Peker, söz verdiğinden öte açıklamalar yapma kararlılığında'
Meteoroloji'den 41 ile uyarı: Şiddetli ve kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 41 ile uyarı: Şiddetli ve kuvvetli geliyor!