Hastalıklı dokular sanat eserine dönüştü

Aysuhan Okay, incelediği hastalıklı mide, uterus, prostat, deri, testis, tiroit gibi dokuların mikroskobik görüntülerini hayal gücüyle sanat eserine dönüştürdü. Dr. Okay'ın eserlerinden oluşan fotoğraf sergisi hastanede açıldı.

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Konya Numune Hastanesi Aysuhan Okay, meslek hayatı boyunca incelediği hastalıklı dokuların mikroskobik görüntüleriyle sanatla ilgili eserler ortaya koyuyor. Mikroskoptan aldığı görüntüleri hayal gücüyle işleyen Dr. Aysuhan Okay, bilgisayar ortamına aktardığı görüntülere ufak eklemeler yaparak onlara estetik kazandırıyor.

Dr. Okay, 1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle de bugüne kadar ortaya çıkardığı sanat eserlerinden 65 adet fotoğrafın yer aldığı sergi açtı. Konya Numune Hastanesi'nde açılan fotoğraf sergisinden elde edilecek gelir depremzede üniversite öğrencilerinin eğitimi için bağışlanacak.

Kaynak: İHA

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