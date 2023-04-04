Bu dükkanda geçmişe yolculuk var

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan Mehmet Kara, 6 metrekarelik dükkanında 5 bine yakın plak ve kaset sergiliyor. 50 yıl boyunca özenle biriktirdiği koleksiyonuna gözü gibi bakan Kara, dükkanına gelenleri adeta geçmişe yolculuğa çıkarıyor.

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Değirmendere'de "Plakçı Ahmet" olarak bilinen 62 yaşındaki Mehmet Kara, plak ve kaset toplamaya çok küçük yaşlarda başladı. 50 yıl boyunca kaset ve plak biriktiren Kara, 1980'de ise hayallerinin peşinden giderek, kendi dükkanını kurdu. 100 yıllık plakları ve 40 yıllık kasetleri bulunan Kara, onlara gözü gibi bakıyor. Dükkanını poster ve afişlerle donatan Kara, 1900'lü yıllara ait çıkan ilk gramofonu da özenle muhafaza ediyor. Mehmet Kara, nostalji kokan dükkanında muhafaza ettiği koleksiyonuyla, misafirlerini adeta geçmişe yolculuğa çıkarıyor.

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