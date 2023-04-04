Adıyaman'da 4 katlı bina çöktü

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde depremde ağır hasar alan 4 katlı bina gece saatlerinde çöktü.

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Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Karaağaç Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bina gece saatlerinde yıkıldı.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevrede önlem alan ekipler, bina enkazında incelemelerde bulunarak arama ve kurtarma çalışması yaptı.

Yapılan araştırmalarda ölen ya da yaralananın olmadığının tespit edilmesi üzerine binanın enkazı iş makineleriyle kaldırılmaya başlandı.

Kaynak: İHA

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Deprem
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