İstanbul Şişli’de madde bağımlısı genç, babasına saldırdı, polis operasyon düzenledi!

İstanbul Şişli’de madde bağımlısı olduğu iddia edilen gencin, kendisine para vermediği gerekçesiyle tartıştığı babasına saldırdığı anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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Şişli Merkez Mahallesi'nde dün saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda, madde bağımlısı olduğu iddia edilen Bulut T. (28) babasına ait iş yerine gelerek para istedi.

Babası Ziya T.’nin para vermek istememesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Aynı nedenle daha önce de tartıştıkları öğrenilen baba-oğul arasındaki tartışma bir süre sonra kavgaya döndü. Kavga esnasında babasının kafasında cam bardak kıran Bulut T., eline geçirdiği askılıklarla da Ziya T.’ye vurmaya devam etti.

BABA, PENCEREDEN SARKTI

Baba T., oğlunun elinden kurtulmak için can havliyle iş yerinin penceresine koştu. Birinci kattaki iş yerinin penceresinden sarkan Ziya T., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kurtarıdı. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan Ziya T. Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisi gören Bulut T. ise iş yerinin kapısını içeriden kilitleyerek pencereye çıktı.

POLİS, OPERASYON DÜZENLEDİ

İntihar edeceğini söyleyen T.’yi ikna etmeye çalışan polis, başarılı olamayınca olay yerine Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri sevk edildi. Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan’ın koordinesinden düzenlenen operasyonda özel harekat polisleri, iş yerinin kapısı koçbaşıyla kırdıktan sonra içeriye girerek Bulut T.’yi etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan Bulut T. sağlık kontrolünden geçirilmesi sonrasında emniyete götürüldü.

KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan baba ve oğlu arasında yaşanan o dehşet anlarının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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