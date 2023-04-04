Bilinci açık hastaya beyin tümörü ameliyatı yapıldı

2019 yılında yapılan beyin tümörü ameliyatının ardından sağlığına kavuşan 38 yaşındaki İsmail Subaşı, hastalığı tekrardan nüksedince ilk ameliyatını gerçekleştiren Bursa Şehir Hastanesi’nde görevli Beyin Cerrahı Prof. Dr. Mehmet Ali Ekici’ye başvurdu. Prof. Dr. Ekici tarafından yapılan tetkiklerde tümörün tehlikeli bir bölgede bulunduğu ve ameliyat sonrası hastanın felç olma riski olduğu ailesiyle paylaşıldı. Ailenin onay vermesi ile Subaşı’ya, Türkiye’de sayılı hastanede uygulanan uyanık kraniotomi (uyanık beyin ameliyatı) tekniği ile bilinci açık bir şekilde ameliyat yapıldı. Başarıyla geçen operasyon sonucu Subaşı, sağlığına kavuştu.

Hasta ile ameliyat sırasında konuşarak beyin tümörünü çıkarttıklarını belirten Bursa Şehir Hastanesi’nde görevli Beyin Cerrrahı Prof. Dr. Mehmet Ali Ekici, “Bu ameliyatın özelliği hastanın tümörü sağ beyin yarısında hareket merkezinin hemen dibindeydi. Motor lif dediğimiz hareket sağlayan lifler vücudun karşı tarafını çalıştırıyor. Amacımız, motor sağ merkeze zarar vermeden tümörün tamamını ya da tamamına yakınını çıkartmaktı. Hastamızı 5 senedir takip ediyorduk. Tümörü küçük evreliydi. Fakat 5 yıllık zaman zarfında bu tümör karakter değiştirdi. Kontrast dediğimiz ilaç tutulumu ve tümör içerisinde nekroz adı verdiğimiz kistik alanlar oluştu. Bunu hasta yakınları ile paylaştık. Ameliyat kararını verirken, riskli bir alan olduğu için vücudunun felç olma riskini de ailesiyle paylaştık ve neticesinde ameliyat kararı verdik” dedi.

Birçok merkezde bu ameliyatın yapılamadığının altını çizen Prof. Dr. Ekici, “Bu ameliyat için çok uyumlu anestezi ekibi de gerekiyor. Bu tek başına çok yetenekli de olsanız da yapabileceğiniz bir iş değil. Hastayı uyutmadan ameliyatının gerçekleştirilebilmesi için ciddi bir ön hazırlık aşaması var. İnce kesit MR’lar dâhil, navigasyon teknolojisinin hepsini kullandık. Her insanın yüz yapısı, damar yapısı, sinir yapısı farklı. Burada kişiye özel bir işlem yapıldı ve bu işlem sırasında hastayı herhangi bir riske atmadan hastayla konuşarak, kolunu ve bacağını hareket ettirmesini isteyerek tümörü çıkarttık” şeklinde konuştu.

Hastanın ağabeyi Şerafettin Subaşı ise “Kardeşim 2019 yılında beyin tümörü ile ilgili bir rahatsızlık geçirmişti. O dönem Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Mehmet Ali hocamızı bulduk. Orada beyin ameliyatını oldu. O ameliyat başarılı geçmişti. Bu hastalık geçen süreçte tekrar nüksettiğinden dolayı tekrar ameliyata girme durumu oluştu. Hocamız Mehmet Ali Bey, bu sefer Şehir Hastanesi’nde idi. Tekrar kardeşimle ilgilendi. Ameliyatını o gerçekleştirdi. Kardeşim başarılı bir şekilde ameliyatı atlattı. Hocamızdan tekrar Allah razı olsun. Ben kardeşim adına ve ailemiz adına çok memnunum” diye konuştu.

Kaynak: İHA