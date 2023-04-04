Göbeklitepe yeniden ziyarete açıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tedbiren ziyarete kapatılan Şanlıurfa’daki Göbeklitepe, yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Son Güncelleme:

Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe, can ve mal kayıplarına neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tedbiren ziyaretçi girişine kapatılmıştı.

Depremler sonrası yaşanan sel felaketi ile 50 gündür tedbir amacıyla kapalı olan Göbeklitepe, hayatın yavaş yavaş normale dönmesiyle tekrar ziyaretçi kabulüne başladı. Hasarın meydana gelmediği ören yeri, ziyaretçi akınına uğruyor.

Göbeklitepe'yi ziyaret eden turistler, bölgenin herkesin görmesi gereken önemli tarihi mekanlardan biri olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Bu dükkanda geçmişe yolculuk var Bu dükkanda geçmişe yolculuk var
Bilinci açık hastaya beyin tümörü ameliyatı yapıldı Bilinci açık hastaya beyin tümörü ameliyatı yapıldı
'Sadece bizim aileden 6 can gitti, bize elektrik verdi, koli verdi diye her şey unutuldu mu?' 'Sadece bizim aileden 6 can gitti, bize elektrik verdi, koli verdi diye her şey unutuldu mu?'
’Arsa benim’ dedi, kum döktürüp yolu kapattı ’Arsa benim’ dedi, kum döktürüp yolu kapattı
Hastalıklı dokular sanat eserine dönüştü Hastalıklı dokular sanat eserine dönüştü
Adıyaman'da 4 katlı bina çöktü Adıyaman'da 4 katlı bina çöktü
Doğum yaptıktan ancak bir hafta sonra çadıra ulaşan depremzede: Bebek bezi bile yok, çocuklar banyosuz duruyor Doğum yaptıktan ancak bir hafta sonra çadıra ulaştı: Bebek bezi bile yok, Çocuklar banyosuz duruyor
İstanbul Şişli’de madde bağımlısı genç, babasına saldırdı, polis operasyon düzenledi! Madde bağımlısı genç, babasına saldırdı!
İYİ Parti'li Yılmaz: 'Türkiye'de yaşayan her vatandaşımız kendine bir otomobil alabilmek için devlete beş otomobil alıyor' İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı arabalardaki vergi sistemini anlattı
Osmaniyeli depremzede, gözyaşları içinde isyan etti: Her şeyimiz enkazın altında; nerede bu devlet? Bir kaşık yemek almamıza laf ediyorlar 'Nerede bu devlet? Bir kaşık yemek almamıza laf ediyorlar'
Ordu’da heyelan sonrası bir ev yan yattı: AFAD'dan 'afete maruz kalan alan genişliyor' uyarısı Ordu’da heyelan sonrası bir ev yan yattı: AFAD'dan 'afete maruz kalan alan genişliyor' uyarısı
Boşandığı erkek tarafından çocuğu kaçırılan kadın kaput üstünde kilometrelerce yol gitti Boşandığı erkek tarafından çocuğu kaçırılan kadın kaput üstünde kilometrelerce yol gitti
ÇOK OKUNANLAR
SGK Uzmanı Erdursun, Temmuz ayında yapılması gereken zammı açıkladı SGK Uzmanı Erdursun, Temmuz ayında yapılması gereken zammı açıkladı
Yasak Elma'da 3 ayrılık birden: Başrol veda ediyor Yasak Elma'da 3 ayrılık birden: Başrol veda ediyor
90’ların çocuk yıldızıydı: Küçük Onur'u görenler tanıyamadı 90’ların çocuk yıldızıydı: Küçük Onur'u görenler tanıyamadı
Özge Ulusoy'un son hali gündem oldu Özge Ulusoy'un son hali gündem oldu
Aksoy Araştırma'nın kurucusu Ertan Aksoy: Seçmen kararını büyük oranda verdi Seçmen kararını büyük oranda verdi