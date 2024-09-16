Türklerin Vizesiz Gidebildiği En Gelişmiş Ülkeydi... Vize Şartı Getirildi!

Son yıllarda uygulanan düzensiz göçmen politikaları ve uluslararası siyasetteki konumu nedeniyle gelişmiş ülkelerin Türkiye'ye yönelik vize kısıtlamalarına bir yenisi daha eklendi.



Schengen bölgesi ve ABD tarafından, Türk vatandaşlarının yaptığı vize başvurularına yönelik ret oranı tarihi zirvesine ulaşırken, bir kötü haber de Japonya'dan geldi. Türkiye'den vizesiz seyahat edilebilen en gelişmiş ülke olması nedeniyle birçok insanın tatil tercihlerinde ilk sıralarda yer alan Japonya, Türk vatandaşlarına yönelik zorunlu vize uygulamasının başlayacağını ilan etti.



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1 Ekim 2024 tarihi itibarıyla Türk vatandaşları için vizesiz ya da kapıda vize uygulamasına son verecek olan Japonya, kötü haberi Embassy of Japan'da yer alan haberle duyurdu.