Türklerin Vizesiz Gidebildiği En Gelişmiş Ülkeydi... Vize Şartı Getirildi!

Türk vatandaşlarına yönelik uygulanan vize zorunluluklarına bir yenisi eklendi. Türkiye'den vizesiz seyahat edilebilen en gelişmiş ülkeler arasında yer alan Japonya, Ekim ayı itibarıyla Türk vatandaşlarına vizeyi zorunlu kılacak.

Son Güncelleme:
Türklerin Vizesiz Gidebildiği En Gelişmiş Ülkeydi... Vize Şartı Getirildi! - Resim: 1

Son yıllarda uygulanan düzensiz göçmen politikaları ve uluslararası siyasetteki konumu nedeniyle gelişmiş ülkelerin Türkiye'ye yönelik vize kısıtlamalarına bir yenisi daha eklendi.

Schengen bölgesi ve ABD tarafından, Türk vatandaşlarının yaptığı vize başvurularına yönelik ret oranı tarihi zirvesine ulaşırken, bir kötü haber de Japonya'dan geldi. Türkiye'den vizesiz seyahat edilebilen en gelişmiş ülke olması nedeniyle birçok insanın tatil tercihlerinde ilk sıralarda yer alan Japonya, Türk vatandaşlarına yönelik zorunlu vize uygulamasının başlayacağını ilan etti.

14 GÜN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

1 Ekim 2024 tarihi itibarıyla Türk vatandaşları için vizesiz ya da kapıda vize uygulamasına son verecek olan Japonya, kötü haberi Embassy of Japan'da yer alan haberle duyurdu.

Haberin devamını okumak için tıklayın
En Uzun Ömürlü ve Dayanıklı 5 Araç: Listeye O Marka Damga Vurdu En Uzun Ömürlü ve Dayanıklı 5 Araç: Listeye O Marka Damga Vurdu
Samsun'da Üretiliyor, Alan Bir Daha Alıyor: 15 Günde Tükenen Üründe Siparişler Yetişmiyor Samsun'da Üretiliyor, Alan Bir Daha Alıyor: 15 Günde Tükenen Üründe Siparişler Yetişmiyor
Google Yeni Özelliği Duyurdu: Herkese Bedava Olacak Google Yeni Özelliği Duyurdu: Herkese Bedava Olacak
Koç Holding Yıkıldı: 504 Milyon Dolarlık Dev Kayıp Koç Holding Yıkıldı: 504 Milyon Dolarlık Dev Kayıp
Balıkesir’de 2 Yıllık Sabırlı Bekleyişin Ardından Hasat Başladı: Şeker Hastalığına Kök Söktürüyor Balıkesir’de 2 Yıllık Sabırlı Bekleyişin Ardından Hasat Başladı: Şeker Hastalığına Kök Söktürüyor
İkinci El Araç Alırken Bu Detayı Gözden Kaçıran Yandı! 300 Bin Liralık Bedeli Var İkinci El Araç Alırken Bu Detayı Gözden Kaçıran Yandı! 300 Bin Liralık Bedeli Var
Çiftçinin Kabusu Oldular! Bir Haftada İki Kez Tarlaya Girip 100 Bin TL'lik Mahsül Çaldılar Çiftçinin Kabusu Oldular! Bir Haftada İki Kez Tarlaya Girip 100 Bin TL'lik Mahsül Çaldılar
Ticaret Bakanı Açıkladı Artık Zorunlu: Haberi Olmayan Başını Taşlara Vuracak, Yeni Uygulama Devrede Ticaret Bakanı Açıkladı Artık Zorunlu: Yeni Uygulama Devrede
Narin Güran Cinayeti Dosyasını Sil Baştan Değiştirecek Detay: İşte Adım Adım Cinayet Şeması Narin Güran Cinayeti Dosyasını Sil Baştan Değiştirecek Detay: İşte Adım Adım Cinayet Şeması
Ardahan'da 13 Bin Yıllık Hasat: Gelenek Devam Ediyor Ardahan'da 13 Bin Yıllık Hasat: Gelenek Devam Ediyor
Narin Güran Cinayetinde 'Havin' Detayı: Diyarbakır'ı Karıştıran Ayin İddiası Narin Güran Cinayetinde 'Havin' Detayı: Diyarbakır'ı Karıştıran Ayin İddiası
Ev Kiralama Sisteminde Sil Baştan Değişim: Bakanlık Duyurdu, Yarın Başlıyor Ev Kiralama Sisteminde Sil Baştan Değişim: Bakanlık Duyurdu, Yarın Başlıyor