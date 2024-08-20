Türkiye'nin En Zengin Şehirleri Belli Oldu: İlk Sıradaki İl Çok Şaşırttı

Türkiye genelinde yapılan araştırmalara bir yenisi daha eklenerek, 81 il arasında en zengin olan şehir belirlendi. Sonuçlar, birçok kişinin ilk olarak düşündüğü Ankara, İstanbul veya İzmir gibi büyük şehirleri geride bırakan bir ilin Türkiye’nin en zengin şehri olduğunu ortaya koydu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine göre oluşturulan bu listede, Türkiye'nin en zengin şehri hangisi oldu, merak konusu.

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN ŞEHİRLERİ: