Türkiye'nin En Zengin Şehirleri Belli Oldu: İlk Sıradaki İl Çok Şaşırttı

Türkiye'nin şehirlerinin çeşitli kriterlere göre değerlendirildiği araştırmalara bir yenisi daha eklendi. Son yapılan çalışma sonucunda, Türkiye’nin en zengin şehri ortaya çıktı. İşte, Türkiye'nin en zengin şehri...

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Türkiye'nin En Zengin Şehirleri Belli Oldu: İlk Sıradaki İl Çok Şaşırttı - Resim: 1

Türkiye genelinde yapılan araştırmalara bir yenisi daha eklenerek, 81 il arasında en zengin olan şehir belirlendi. Sonuçlar, birçok kişinin ilk olarak düşündüğü Ankara, İstanbul veya İzmir gibi büyük şehirleri geride bırakan bir ilin Türkiye’nin en zengin şehri olduğunu ortaya koydu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine göre oluşturulan bu listede, Türkiye'nin en zengin şehri hangisi oldu, merak konusu.

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN ŞEHİRLERİ:

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