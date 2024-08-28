TRT'nin Melissa Vargas Ayıbı

Son yıllarda kazandıkları başarılar ile Türkiye'nin göğsünü kabartan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024'te madalyayı ufak bir farkla kaçırarak 4. oldu. Filenin Sultanları'nın maçlarını yayınlayan TRT'de, oyunculara yönelik skandal bir hadise yaşandı. Kurum içerisinde yaşanan tartışma nedeniyle, iki isme soruşturma açıldığı öğrenildi.

Son Güncelleme:
TRT'nin Melissa Vargas Ayıbı - Resim: 1

2023 yılında düzenlenen Milletler Ligi (VNL) ve Avrupa Voleybol Şampiyonasını altın madalya ile kapatarak tarihi başarılara imza atan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB sıralamasında uzun süre dünyanın en iyi takımı olarak kalma başarısı göstermişti.

KADIN VOLEYBOLCULAR İÇİN SKANDAL İFADELER

Bu yıl düzenlenen Paris Olimpiyat Oyunları için sıkı bir hazırlık süreci geçiren Filenin Sultanları, yarı final karşılaşmasında İtalya'ya elenmiş ve bronz madalya maçında Brezilya karşısında mağlup olarak organizasyonu 4. sırada tamamlamıştı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın tarihi başarısına gölge düşüren olay, Filenin Sultanları'nın maçlarını yayınlayan kamu yayıncısı TRT'de yaşandı.

Haberin devamını okumak için tıklayın
Eylül'de Budanması Gereken 5 Ağaç ve Bitki: Kışa Hazırlık ve Seneye Daha Hazlı Büyümesi İçin Mutlaka Yapın Eylül'de Budanması Gereken 5 Ağaç ve Bitki: Kışa Hazırlıyor Seneye Daha Hazlı Büyütüyor
Böyle Vicdansızlık Olur mu? Tedavi Gördüğü İçin Kirasını Ödeyemedi, İcra ile Evden Atıldı Tedavi Gördüğü İçin Kirasını Ödeyemedi, İcra ile Evden Atıldı
23 Yıl Sonra İlk Kez! Roma İmparatorlarının Kucaklaşma Sahnesi Ziyarete Açıldı 'İmparatorların Kucaklaşması' Ziyarete Açıldı
Tüm Türkiye Almak İçin Sırada Bekliyor: Kilosu 85 Liraya Çıktı Tüm Türkiye Almak İçin Sırada Bekliyor: Kilosu 85 Liraya Çıktı
Samsun'a Fabrika Kurmaya Karar Vermişti: Chery, Şehir Tercihini Değiştirdi Samsun'a Fabrika Kurmaya Karar Vermişti: Chery, Şehir Tercihini Değiştirdi
Mersin'de Hasat Zamanı: Kilosu 30 Liradan Satılıyor, Avrupa'dan Yoğun Talep Var Mersin'de Hasat Zamanı: Kilosu 30 Liradan Satılıyor, Avrupa'dan Yoğun Talep Var
Yarından İtibaren Geçerli Olacak: Sigara Fiyatlarına Yeni Zam Geldi! Ağustos 2024 Sigara Fiyat Listesi Yarından İtibaren Geçerli Olacak: Sigara Fiyatlarına Yeni Zam Geldi!
İstanbul'da Yaşayanlar Havalara Uçacak: İBB Tarih Verdi Ücretsiz Olacak İstanbul'da Yaşayanlar Havalara Uçacak: İBB Tarih Verdi Ücretsiz Olacak
Toplu Taşımada Tamamen Zorunlu Oldu: Resmi Açıklama Geldi, Uymayan Yandı Toplu Taşımada Tamamen Zorunlu Oldu: Resmi Açıklama Geldi, Uymayan Yandı
Hem Arabada Hem Sokakta Kadına Şiddet! Yumruk ve Sopayla Darbetti, Kurtartmak İsteyene de Saldırdı Yumruk ve Sopayla Darbetti, Kurtartmak İsteyene de Saldırdı
Kuzey Amerika'dan Getirilip Yozgat ve Konya'ya Ekildi: Kimse Yetişmesini Beklemezken Şimdi Dallardan Taşıyor ABD'den Getirilip Yozgat ve Konya'ya Ekildi: Kimse Yetişmesini Beklemezken Şimdi Dallardan Taşıyor
Beyni Koruyup, Hafızayı Güçlendiriyor: Beklenen Hasat Başladı Beyni Koruyup, Hafızayı Güçlendiriyor: Beklenen Hasat Başladı