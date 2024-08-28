TRT'nin Melissa Vargas Ayıbı

2023 yılında düzenlenen Milletler Ligi (VNL) ve Avrupa Voleybol Şampiyonasını altın madalya ile kapatarak tarihi başarılara imza atan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB sıralamasında uzun süre dünyanın en iyi takımı olarak kalma başarısı göstermişti.



KADIN VOLEYBOLCULAR İÇİN SKANDAL İFADELER



Bu yıl düzenlenen Paris Olimpiyat Oyunları için sıkı bir hazırlık süreci geçiren Filenin Sultanları, yarı final karşılaşmasında İtalya'ya elenmiş ve bronz madalya maçında Brezilya karşısında mağlup olarak organizasyonu 4. sırada tamamlamıştı.



A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın tarihi başarısına gölge düşüren olay, Filenin Sultanları'nın maçlarını yayınlayan kamu yayıncısı TRT'de yaşandı.