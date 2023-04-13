Tele konan kuşları demir çubukla kurtarmak isterken akıma kapılan gençler ağır yaralandı

Antalya’da elektrik teline konan kuşları sopayla uzaklaştırmaya çalışan 2 kişi akıma kapıldı. Gençlerden birisinin yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, geçen pazar günü öğle saatlerinde Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi Güneş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; iki arkadaş elektrik direğinin teline konan kuşları uzaklaştırmak istedi. Gençler uzun bir sopayla tele vurdukları anda akıma kapıldı.

İsimleri Y.K. ve H. olduğu öğrenilen iki arkadaş sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Gençlerden birisi taburcu olurken diğerinin yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde akıma kapılan gençlerin ayaklarında alev çıktığı ve bir anda hareketsiz kaldığı görüldü.

Benzer Videolar

Depremde enkazı kaldırılan hastaneden çıkmadı: Ailesi 65 gündür kızlarını arıyor Depremde enkazı kaldırılan hastaneden çıkmadı: Ailesi 65 gündür kızlarını arıyor
Güngören'de 5 katlı bir binanın çatısı çöktü: 1 yaralı Güngören'de 5 katlı bir binanın çatısı çöktü: 1 yaralı
Uludağ'da nisan ortasında kar mağarası yapıp, gece konakladılar Uludağ'da nisan ortasında kar mağarası yapıp, gece konakladılar
İstanbul'da korkutan görüntü: 50 yıllık binanın merdivenleri kendiliğinden çöktü İstanbul'da korkutan görüntü: 50 yıllık binanın merdivenleri kendiliğinden çöktü
Dans ederek hırsızlık yaptı: Kameralara böyle yakalandı Dans ederek hırsızlık yaptı: Kameralara böyle yakalandı
Piton derisi üzerine yazılı kabartmalı tılsım ele geçirildi Piton derisi üzerine yazılı kabartmalı tılsım ele geçirildi
Dalgın sürücü hafif ticari aracıyla markete böyle daldı Dalgın sürücü hafif ticari aracıyla markete böyle daldı
Balık tutarken kayalıkların arasına düşen kişi için itfaiyeden operasyon Balık tutarken kayalıkların arasına düşen kişi için itfaiyeden operasyon
Mardin’de yoğun sis zor anlar yaşattı Mardin’de yoğun sis zor anlar yaşattı
Yasağı görmezden gelen sürücünün kaza yaptığı an saniye saniye görüntülendi Yasağı görmezden gelen sürücünün kaza yaptığı an saniye saniye görüntülendi
3 genç falezlerden atlayan genç kadını imece usulü kurtardı 3 genç falezlerden atlayan genç kadını imece usulü kurtardı
Yeni doğan 11 yavru köpek ağzı bağlı çuvalda ölüme terk edildi Yeni doğan 11 yavru köpek ağzı bağlı çuvalda ölüme terk edildi
ÇOK OKUNANLAR
Kemal Özkiraz 'araştırmacılık jübilem' diye paylaştı: İşte bu pazar seçim olsa yaşanacak senaryo! Kemal Özkiraz 'araştırmacılık jübilem' diye paylaştı: İşte bu pazar seçim olsa yaşanacak senaryo!
Deprem uzmanı Özener açıkladı: İşte 500 yıl boyunca yaşanacak en güvenli il İşte 500 yıl boyunca yaşanacak en güvenli il
TEAM Araştırma Genel Müdürü Tol, Erdoğan'ın üst eşiğini açıkladı ve ekledi: 'Sürpriz yaşanmazsa Kılıçdaroğlu kazanacak' TEAM Araştırma Genel Müdürü: Sürpriz yaşanmazsa Kılıçdaroğlu kazanacak
Gezici Araştırma kaybedilen oy oranını açıkladı: Kadınlar AKP'den kopuyor Gezici Araştırma kaybedilen oy oranını açıkladı: Kadınlar AKP'den kopuyor
Acun Ilıcalı'dan 'diskalifiye' tepkilerine yanıt Acun Ilıcalı'dan 'diskalifiye' tepkilerine yanıt