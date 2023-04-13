Depremde enkazı kaldırılan hastaneden çıkmadı: Ailesi 65 gündür kızlarını arıyor

Hatay'da depremde yıkılan hastane binasının enkazı kaldırılmasına rağmen bulunamayan 21 yaşındaki Handan'ın ailesi kızlarını arıyor.

Son Güncelleme:

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binası da yıkılmıştı. Binanın tamamen enkazı kaldırılmasına rağmen tedavi gören Ankara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Handan Balıkçı'ya ulaşılamadı. 65 gündür umutla bekleyen aile, yetkililerden yardım bekliyor.

Yaşadıklarını anlatan baba Ayhan Balıkçı, "Kızım eğitim araştırma hastanesi ek binasında tedavi görüyordu. 6 Şubat depremi sonrası yıkılan binada kızımın ne canlı ne de ölüsünü bulabildik. Hastanenin enkazının kaldırıldığı son güne kadar oradaydık ve bulamadık. Kızımın bulunması istiyorum" dedi.

Artık dayanamadığını belirten Anne İlham Balıkçı ise, "Lütfen kızım bulunsun istiyorum. Kızım kaybolduktan sonra kalp krizi geçirdim ve dayanamıyorum artık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Güngören'de 5 katlı bir binanın çatısı çöktü: 1 yaralı Güngören'de 5 katlı bir binanın çatısı çöktü: 1 yaralı
Uludağ'da nisan ortasında kar mağarası yapıp, gece konakladılar Uludağ'da nisan ortasında kar mağarası yapıp, gece konakladılar
İstanbul'da korkutan görüntü: 50 yıllık binanın merdivenleri kendiliğinden çöktü İstanbul'da korkutan görüntü: 50 yıllık binanın merdivenleri kendiliğinden çöktü
Tele konan kuşları demir çubukla kurtarmak isterken akıma kapılan gençler ağır yaralandı Tele konan kuşları demir çubukla kurtarmak isterken akıma kapılan gençler ağır yaralandı
Dans ederek hırsızlık yaptı: Kameralara böyle yakalandı Dans ederek hırsızlık yaptı: Kameralara böyle yakalandı
Piton derisi üzerine yazılı kabartmalı tılsım ele geçirildi Piton derisi üzerine yazılı kabartmalı tılsım ele geçirildi
Dalgın sürücü hafif ticari aracıyla markete böyle daldı Dalgın sürücü hafif ticari aracıyla markete böyle daldı
Balık tutarken kayalıkların arasına düşen kişi için itfaiyeden operasyon Balık tutarken kayalıkların arasına düşen kişi için itfaiyeden operasyon
Mardin’de yoğun sis zor anlar yaşattı Mardin’de yoğun sis zor anlar yaşattı
Yasağı görmezden gelen sürücünün kaza yaptığı an saniye saniye görüntülendi Yasağı görmezden gelen sürücünün kaza yaptığı an saniye saniye görüntülendi
3 genç falezlerden atlayan genç kadını imece usulü kurtardı 3 genç falezlerden atlayan genç kadını imece usulü kurtardı
Yeni doğan 11 yavru köpek ağzı bağlı çuvalda ölüme terk edildi Yeni doğan 11 yavru köpek ağzı bağlı çuvalda ölüme terk edildi
ÇOK OKUNANLAR
Kemal Özkiraz 'araştırmacılık jübilem' diye paylaştı: İşte bu pazar seçim olsa yaşanacak senaryo! Kemal Özkiraz 'araştırmacılık jübilem' diye paylaştı: İşte bu pazar seçim olsa yaşanacak senaryo!
Deprem uzmanı Özener açıkladı: İşte 500 yıl boyunca yaşanacak en güvenli il İşte 500 yıl boyunca yaşanacak en güvenli il
TEAM Araştırma Genel Müdürü Tol, Erdoğan'ın üst eşiğini açıkladı ve ekledi: 'Sürpriz yaşanmazsa Kılıçdaroğlu kazanacak' TEAM Araştırma Genel Müdürü: Sürpriz yaşanmazsa Kılıçdaroğlu kazanacak
Gezici Araştırma kaybedilen oy oranını açıkladı: Kadınlar AKP'den kopuyor Gezici Araştırma kaybedilen oy oranını açıkladı: Kadınlar AKP'den kopuyor
Acun Ilıcalı'dan 'diskalifiye' tepkilerine yanıt Acun Ilıcalı'dan 'diskalifiye' tepkilerine yanıt