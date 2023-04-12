Uludağ'da nisan ortasında kar mağarası yapıp, gece konakladılar

Uludağ'da Nisan ayı ortasında kar mağarası yapıp, geceyi burada geçirdi Bursa'dan Uludağ'ın zirvesine yürüyüş gerçekleştiren 5 dağcı, Nisan ortasında kar mağarası yapıp, geceyi burada geçirdi.

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Bursa'dan Uludağ'ın zirvesine yürüyüş gerçekleştiren 5 dağcı, Nisan ortasında kar mağarası yapıp, geceyi burada geçirdi.

Kış sezonunu kar yağışı açısından sönük geçiren Uludağ'da Nisan ayı ortasında kar yağışı devam ediyor. Oteller bölgesi, Volfram madeni ile küçük ve büyük zirvede kar yağışı ve fırtına etkili oluyor. Kar yağışını fırsat bilen dağcılar zaman buldukça Uludağ'da karda doğa yürüyüşü organize edip zirveye tırmanıyor.

Bursalı ünlü dağcı İsmet Şentürk ve dağcı arkadaşları da geçtiğimiz gün Volfram madeni istikametinden zirveye doğru bir tırmanış gerçekleştirdi. Yoğun sis ve fırtınaya rağmen tırmanan dağcılar Volfram madeni mevkiinde kar mağarası yapıp geceyi içerisinde geçirdi. Kazdıkları mağaranın içerisine dar bir geçitten girip mağaranın girişini kapatan dağcılar dışarıdaki dondurucu soğuktan korunup mağara içerisinde uykuya daldı. Dağcı ismet Şentürk; kar mağarası yapmanın inceliklerini ve yaşadıkları o anları kaydetti.

Sabahın ilk ışıklarıyla uyku tulumlarından çıkıp yola koyulan dağcılar zirve tırmanışı tamamlayıp küçük zirvedeki külübede çay ve kahve molası verdi. Dağcı İsmet Şentürk, güzel bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini belirterek, kar mağarası yapmanın en önemli özelliğinin kubbenin ağırlığını etrafına eşit şekilde verebilmek olduğunu söyledi. Tırmanışı bitiren dağcılardan bazıları zirveden kayak yaparak kimisi ise yürüyerek indi. Öte Uludağ'da kar olmasına rağmen tesislerin kapalı olmasından dolayı kayak yapılamaması günübirlik ziyaretçilerin tepkisine sebep oluyor.

Kaynak: İHA

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